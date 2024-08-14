Будет как новый. Что можно и чего не нужно делать при очистке iPhone от грязи и пыли

В течение многих лет Apple не упоминала использование спирта или салфеток с хлоркой для iPhone, но начиная с 2020 года компания сообщила, что их можно использовать.

Как правильно чистить iPhone

Чего не следует делать при чистке iPhone:

Не используйте чистящие спреи (без отбеливателя, перекиси водорода и т. д.)

Не используйте сжатый воздух

Не оставляйте кабели подключенными к iPhone (при чистке)

Не погружайте iPhone в воду и не распыляйте чистящие средства в отверстия смартфона

Лучшие средства для чистки iPhone:

Чистая микрофибровая ткань или аналогичная

70 процентный изопропиловый спирт или 75 процентный этиловый спирт, который нужно распылить на ткань, а не на iPhone

Салфетка с хлоркой или аналогичная (без отбеливателя)

Многоразовая клейкая масса Bostik Blu Tack

Специальная зубочистка Flosser Pick

Bostik Blu Tack

Flosser Pick

Шаги по очистке iPhone

Apple рекомендует выключить iPhone перед чисткой

Убедитесь, что он также отключен от кабелей или аксессуаров

Протрите iPhone чистой микрофибровой тканью

При необходимости слегка увлажните ткань водой

Для дезинфекции iPhone используйте салфетку с хлоркой или 70 процентный изопропиловый/этиловый спирт на ткани и протрите устройство

Аккуратно используйте зубочистку, чтобы разбить и удалить труднодоступные места - не протыкайте и не проникайте через решетки, микрофоны или другие важные компоненты

Многоразовая клейкая масса Bostik Blu Tack - это еще один отличный способ удалить грязь с решеток динамиков и т. д.

Что нужно знать при использовании салфеток с хлоркой и спиртом

Единственным недостатком использования салфеток с хлоркой или спиртовых салфеток на iPhone является то, что, по словам Apple, они могут стирать олеофобное покрытие (защита от отпечатков пальцев).

Простым решением здесь является установка защитной пленки на экран, чтобы предотвратить повреждение защитного покрытия дисплея iPhone чистящими салфетками.

УФ-очистители для смартфонов

Ультрафиолетовые очистители для смартфонов PhoneSoap, вероятно, являются самым популярным брендом, когда речь идет об обеззараживании вашего iPhone с помощью ультрафиолетового света.

Компания использует 360-градусные ультрафиолетовые лампы для уничтожения 99,9 процентов бактерий и вирусов. Этот портативный дезинфектор для смартфонов также заряжает ваше устройство во время очистки (имеет как порт USB-C, так и USB-A).

Компания также имеет свой более крупный продукт HomeSoap, который очищает широкий спектр предметов.

УФ-очиститель для смартфонов PhoneSoap (фото: 9to5Mac)