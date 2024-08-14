Будет как новый. Что можно и чего не нужно делать при очистке iPhone от грязи и пыли

Исследования показали, что наши смартфоны обычно грязнее сиденья унитаза, на них живут десятки тысяч бактерий, поэтому привычка регулярно чистить свой iPhone - это правильный шаг.
Как чистить iPhone, что безопасно или лучше всего использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
В течение многих лет Apple не упоминала использование спирта или салфеток с хлоркой для iPhone, но начиная с 2020 года компания сообщила, что их можно использовать.
Чего не следует делать при чистке iPhone:
Лучшие средства для чистки iPhone:
Bostik Blu Tack
Flosser Pick
Единственным недостатком использования салфеток с хлоркой или спиртовых салфеток на iPhone является то, что, по словам Apple, они могут стирать олеофобное покрытие (защита от отпечатков пальцев).
Простым решением здесь является установка защитной пленки на экран, чтобы предотвратить повреждение защитного покрытия дисплея iPhone чистящими салфетками.
Ультрафиолетовые очистители для смартфонов PhoneSoap, вероятно, являются самым популярным брендом, когда речь идет об обеззараживании вашего iPhone с помощью ультрафиолетового света.
Компания использует 360-градусные ультрафиолетовые лампы для уничтожения 99,9 процентов бактерий и вирусов. Этот портативный дезинфектор для смартфонов также заряжает ваше устройство во время очистки (имеет как порт USB-C, так и USB-A).
Компания также имеет свой более крупный продукт HomeSoap, который очищает широкий спектр предметов.
УФ-очиститель для смартфонов PhoneSoap (фото: 9to5Mac)
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