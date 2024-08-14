Буде як новий. Що можна і чого не треба робити при очищенні iPhone від бруду та пилу

Дослідження показали, що наші смартфони зазвичай брудніші за сидіння унітазу, на них живуть десятки тисяч бактерій, тому звичка регулярно чистити свій iPhone - це правильний крок.
Як чистити iPhone, що безпечно або найкраще використовувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Протягом багатьох років Apple не згадувала використання спирту або серветок із хлоркою для iPhone, але починаючи з 2020 року компанія повідомила, що їх можна використовувати.
Чого не слід робити при чищенні iPhone:
Найкращі засоби для чищення iPhone:
Bostik Blu Tack
Flosser Pick
Єдиним недоліком використання серветок із хлоркою або спиртових серветок на iPhone є те, що, за словами Apple, вони можуть стерти олеофобне покриття (захист від відбитків пальців).
Простим рішенням тут є встановлення захисної плівки на екран, щоб запобігти пошкодженню захисного покриття дисплея iPhone серветками, що чистять.
Ультрафіолетові очищувачі для смартфонів PhoneSoap, ймовірно, є найпопулярнішим брендом, коли йдеться про знезараження вашого iPhone за допомогою ультрафіолетового світла.
Компанія використовує 360-градусні ультрафіолетові лампи для знищення 99,9 відсотків бактерій та вірусів. Цей портативний дезінфектор для смартфонів також заряджає пристрій під час очищення (має як порт USB-C, так і USB-A).
Компанія також має свій більший продукт HomeSoap, що очищає широкий спектр предметів.
УФ-очисник для смартфонів PhoneSoap (фото: 9to5Mac)
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