Как правильно чистить умные часы, чтобы не сломать их

В мире постоянных технологических инноваций, умные часы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако, как и любое высокотехнологичное устройство, оно требует особого ухода и внимания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на справочник по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Способ первый: мыло и вода

Первый способ заключается в использовании мягкого мыла и воды. Если устройство водонепроницаемое, его можно погрузить в миску с теплой водой и каплей-другой средства для мытья посуды или любое мягкое мыло. Лучше всего использовать мягкую ткань, чтобы протереть мыльной водой дисплей и датчик вместо того, чтобы погружать их в воду.

Прежде чем приступить к очистке, снимите ремешок с часов. Сам гаджет лучше отключить. Далее протрите тряпкой с мыльной водой вокруг часов. Затем осторожно протрите сухим участком ткани, удаляя лишнюю влагу.

Важно!

Используйте только специальные салфетки и мягкую ткань без ворса. Отложите в сторону грубые ткани, полотенца, в том числе бумажные.

Движения должны быть осторожными. Не следует сильно тереть, чтобы не повредить устройство

Способ второй: изопропиловый спирт

Используйте ватную палочку, смоченную 70 процентным изопропиловым спиртом, чтобы обработать наиболее грязные части. Очевидно, что он лучше удаляет такие загрязнения чем вода, поэтому, прежде чем приступать к чистке, подумайте, с какими именно загрязнениями вы боретесь. Нанесите спирт на наружную поверхность, затем оставьте сохнуть на воздухе.

Важно!

Не используйте ткань , смоченную спиртом

, смоченную спиртом Спирт не должен попадать на кожаный ремешок, а также в какие-либо отверстия.

Что следует учитывать при чистки умных часов

Если в крошечных отверстиях ваших часов есть видимая грязь, очень осторожно попробуйте удалить их с помощью мягкой зубной щетки или подуйте на них под углом. Если продуть не выходит, аккуратно протрите их сухой тканью.