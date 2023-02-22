Вот что поможет предотвратить появление седых волос: список обязательных действий
Седина - распространенное явление. Поэтому никто не застрахован от ее возникновения. Однако паниковать не стоит, ведь предотвратить ее появление вполне возможно.
Об этом сообщила эндокринолог Олеся Пидмурняк в Instagram.
Почему появляются седые волосы
По словам врача, появление седых волос в возрасте 25-30 лет свидетельствует об изменениях в работе организма. Клетки, продуцирующие меланин, перестают нормально функционировать или вообще разрушаются, и как следствие - волосы становятся седыми, ломкими и сухими.
К основным причинам появления седых волос в молодом возрасте относят:
- генетическую предрасположенность;
- стресс, депрессивное состояние, психологические расстройства - адреналин;
- отсутствие рационального питания, неправильный образ жизни и вредные привычки;
- врожденные патологии;
- дефицит витаминов и микроэлементов - это витамины группы А, В, С, а также недостаток марганца, селена, железа, меди и цинка;
- воздействие ультрафиолета;
- прохождение химиотерапии.
Чтобы диагностировать, почему седые волосы внезапно появились, необходимо обратиться к трихологу, с дополнительным назначением спектрального анализа крови для определения уровня витаминов и гормонов щитовидной железы.
Как предотвратить появление
Врач говорит, чтобы снизить скорость появления новых седых волос, стоит:
- избегать стресса;
- правильно питаться;
- принимать витаминные комплексы (В6, В12, В10 и В7);
- пройти осмотр у эндокринолога;
- отказаться от вредных привычек;
- спать не менее 8 часов в сутки.
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