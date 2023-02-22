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Вот что поможет предотвратить появление седых волос: список обязательных действий

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Среда 22 февраля 2023 17:03
Вот что поможет предотвратить появление седых волос: список обязательных действий Как предотвратить появление седых волос (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Седина - распространенное явление. Поэтому никто не застрахован от ее возникновения. Однако паниковать не стоит, ведь предотвратить ее появление вполне возможно.

Об этом сообщила эндокринолог Олеся Пидмурняк в Instagram.

Почему появляются седые волосы

По словам врача, появление седых волос в возрасте 25-30 лет свидетельствует об изменениях в работе организма. Клетки, продуцирующие меланин, перестают нормально функционировать или вообще разрушаются, и как следствие - волосы становятся седыми, ломкими и сухими.

К основным причинам появления седых волос в молодом возрасте относят:

  • генетическую предрасположенность;
  • стресс, депрессивное состояние, психологические расстройства - адреналин;
  • отсутствие рационального питания, неправильный образ жизни и вредные привычки;
  • врожденные патологии;
  • дефицит витаминов и микроэлементов - это витамины группы А, В, С, а также недостаток марганца, селена, железа, меди и цинка;
  • воздействие ультрафиолета;
  • прохождение химиотерапии.

Чтобы диагностировать, почему седые волосы внезапно появились, необходимо обратиться к трихологу, с дополнительным назначением спектрального анализа крови для определения уровня витаминов и гормонов щитовидной железы.

Как предотвратить появление

Врач говорит, чтобы снизить скорость появления новых седых волос, стоит:

  • избегать стресса;
  • правильно питаться;
  • принимать витаминные комплексы (В6, В12, В10 и В7);
  • пройти осмотр у эндокринолога;
  • отказаться от вредных привычек;
  • спать не менее 8 часов в сутки.

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