Вот что поможет предотвратить появление седых волос: список обязательных действий

Седина - распространенное явление. Поэтому никто не застрахован от ее возникновения. Однако паниковать не стоит, ведь предотвратить ее появление вполне возможно.

Об этом сообщила эндокринолог Олеся Пидмурняк в Instagram .

Почему появляются седые волосы

По словам врача, появление седых волос в возрасте 25-30 лет свидетельствует об изменениях в работе организма. Клетки, продуцирующие меланин, перестают нормально функционировать или вообще разрушаются, и как следствие - волосы становятся седыми, ломкими и сухими.

К основным причинам появления седых волос в молодом возрасте относят:

генетическую предрасположенность;

стресс, депрессивное состояние, психологические расстройства - адреналин;

отсутствие рационального питания, неправильный образ жизни и вредные привычки;

врожденные патологии;

дефицит витаминов и микроэлементов - это витамины группы А, В, С, а также недостаток марганца, селена, железа, меди и цинка;

воздействие ультрафиолета;

прохождение химиотерапии.

Чтобы диагностировать, почему седые волосы внезапно появились, необходимо обратиться к трихологу, с дополнительным назначением спектрального анализа крови для определения уровня витаминов и гормонов щитовидной железы.

Как предотвратить появление

Врач говорит, чтобы снизить скорость появления новых седых волос, стоит: