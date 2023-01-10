Россияне хотели сорвать онлайн-аукцион Бенкси в поддержку Украины

Интернет-аукцион гравюр Бенкси для Украины стал объектом тысяч "вражеских атак" из России. Благотворительная организация Фонд Legacy of War зафиксировала 3500 незаконных регистраций по российским IP-адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Бенкси, всемирно известный художник граффити, сначала объявил о наборе из 50 новых лимитированных тиражей трафаретов через Legacy of War Foundation для сбора средств в поддержку "наших друзей в Украине".

"Я сделал 50 таких скринпринтов, а все средства идут нашим друзьям в Украину", – написал он в своем аккаунте Instagram.

Поклонники должны были зарегистрироваться в Интернете, чтобы получить принты, изображающие мышь, скользящую по стенке коробки с надписью "ХРУПКОЕ", и стоящие 5000 фунтов стерлингов за штуку. Однако, согласно данным Legacy of War Foundation, возникла проблема с незаконной регистрацией.

"Сейчас мы просматриваем зарегистрированные записи и вскоре сообщим успешным заявителям... Спасибо вам за вашу поддержку. Сайт получил более 1 миллиона запросов (и 3500 вражеских атак с российских IP-адресов), поэтому мы ценим ваше терпение сейчас", - говорится в заявлении благотворительной организации.

По словам фонда, каждый отпечаток уникален, поскольку царапины от мыши на каждом нанес сам Бенкси с помощью заточенного резака для пиццы. Каждый отпечаток подписан и пронумерован, к тому же ограничен одним экземпляром для каждого клиента.