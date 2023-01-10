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Россияне хотели сорвать онлайн-аукцион Бенкси в поддержку Украины

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Британия, Вторник 10 января 2023 23:17
Россияне хотели сорвать онлайн-аукцион Бенкси в поддержку Украины Фото: россияне хотели сорвать онлайн-аукцион Бенкси в поддержку Украины (instagram.com banksy)
Автор: Карина Левицкая

Интернет-аукцион гравюр Бенкси для Украины стал объектом тысяч "вражеских атак" из России. Благотворительная организация Фонд Legacy of War зафиксировала 3500 незаконных регистраций по российским IP-адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Бенкси, всемирно известный художник граффити, сначала объявил о наборе из 50 новых лимитированных тиражей трафаретов через Legacy of War Foundation для сбора средств в поддержку "наших друзей в Украине".

"Я сделал 50 таких скринпринтов, а все средства идут нашим друзьям в Украину", – написал он в своем аккаунте Instagram.

Поклонники должны были зарегистрироваться в Интернете, чтобы получить принты, изображающие мышь, скользящую по стенке коробки с надписью "ХРУПКОЕ", и стоящие 5000 фунтов стерлингов за штуку. Однако, согласно данным Legacy of War Foundation, возникла проблема с незаконной регистрацией.

"Сейчас мы просматриваем зарегистрированные записи и вскоре сообщим успешным заявителям... Спасибо вам за вашу поддержку. Сайт получил более 1 миллиона запросов (и 3500 вражеских атак с российских IP-адресов), поэтому мы ценим ваше терпение сейчас", - говорится в заявлении благотворительной организации.

По словам фонда, каждый отпечаток уникален, поскольку царапины от мыши на каждом нанес сам Бенкси с помощью заточенного резака для пиццы. Каждый отпечаток подписан и пронумерован, к тому же ограничен одним экземпляром для каждого клиента.

Средства, вырученные от продажи принтов, будут направлены на приобретение новых машин скорой помощи и вспомогательных транспортных средств, которые будут использоваться для спасения людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и гражданских.

Напомним, в Украине зарегистрировали более 1,5 тысячи кибератак с начала полномасштабной войны.

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