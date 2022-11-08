В Буче построят фабрику-кухню: что это и зачем (фото)

Фабрика-кухня - это новое предприятие, которое будет кормить учебные заведения трех окружающих общин: Бучанской, Немишаевской и Бородянской.

Об этом сообщает Елена Зеленская на своей странице в Instagram .

С инициативой построить такую фабрику выступил меценат Говард Баффет. Таким образом, планируют вернуть реформу школьного питания в Украине в военное время, а еще это часть плана восстановления Украины.

Первая леди пишет, что еще в начале учебного года они с господином Говардом и командой Национальной ассоциации общественного питания посетили Бучу, и это предприятие - это первый результат.

Меценат Говард Баффет (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Для старта работ все готово: отведен земельный участок, разработан технологический проект и планировочные решения, и проведен детальный аудит 31 школы трех территориальных общин, нуждающихся в обеспечении полноценным питанием", - говорится в сообщении.

Также Зеленская добавляет, что на лето запланировали монтаж оборудования и подготовку работников, чтобы новый 2023 учебный год предприятие встретило уже рабочим.

Так будет смотреться фабрика-кухня (фото: instagram.com/olenazelenska_official)