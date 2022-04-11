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Під Бучею поховали Ірину, фото якої стало одним з символів "Бучанської різанини"

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Київська область, Понеділок 11 квітня 2022 15:05
Під Бучею поховали Ірину, фото якої стало одним з символів "Бучанської різанини" Колаж РБК-Україна: Жінку на фото з манікюром з Бучі поховали
Автор: Світлана Мащенко

Ірину Фількіну, яка загинула в Бучі, коли їхала на велосипеді за речами, поховали в її рідному селі Михайлівка-Рубежівка Київської області. Її фото з червоним манікюром стало символом "Різанини в Бучі".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ірині Фількіній в день, коли рідні дізналися про її загибель, мало виповнитися 53 роки. Вона попри вмовляння дочки не евакуювалась, продовжила ходити на роботу. При цьому була волонтером, готуючи їсти для тероборони Києва.

Після звільнення Бучі від окупантів рідні деякий час не могли відшукати її тіло, направлене в один з моргів.

З Іриною попрощалися на її власному подвір'ї 11 квітня. В неї залишився чоловік і дві дорослі дочки.

Раніше ми писали про історію Ірини, фото якої з манікюром впізнала майстер, яка робила його жінці.

Також ми повідомляли, що вірний пес місяць чекає загиблу господарку під Києвом.

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