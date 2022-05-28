У Бучі чоловік вдома знайшов під гирею міну окупантів: як діяти в такій ситуації

"Буча. Окупанти залишили "подаруночок" господарям будинку - поклали гирю на міну. Якщо її підняти, пристрій здетонує", - йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, що вибухонебезпечний предмет було встановлено окупантами посеред однієї з кімнат.

Зазначимо, що сапери продовжують розміновувати місто.

Що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет

Звісно ж, торкатися підозрілого предмета не можна. Також заборонено:

Використовувати поруч засоби радіозв'язку та телефони;

Вдаряти, трусити, терти - це теж може призвести до вибуху;

Торкатися вибухонебезпечного або підозрілого предмета, зрушувати його з місця, проводити будь-які маніпуляції з ним;

Самостійно відкривати та перевіряти підозрілі сумки та коробки;

Намагатись самостійно знешкоджувати вибухонебезпечний предмет;

Використовувати поруч з предметом відкритий вогонь та палити.

Що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет: