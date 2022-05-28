У Бучі чоловік вдома знайшов під гирею міну окупантів: як діяти в такій ситуації
У Бучі окупанти в будинку залишили міну (колаж РБК-Україна)
У місті Бучі Київської області місцевий житель у своєму будинку в одній із кімнат виявив міну. Російські окупанти поклали на неї гирю, щоб при спробі зняти вантаж стався вибух.
Відео опублікували в місцевому Telegram-каналі.
"Буча. Окупанти залишили "подаруночок" господарям будинку - поклали гирю на міну. Якщо її підняти, пристрій здетонує", - йдеться у повідомленні.
На опублікованому відео можна побачити, що вибухонебезпечний предмет було встановлено окупантами посеред однієї з кімнат.
Зазначимо, що сапери продовжують розміновувати місто.
Що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет
Звісно ж, торкатися підозрілого предмета не можна. Також заборонено:
- Використовувати поруч засоби радіозв'язку та телефони;
- Вдаряти, трусити, терти - це теж може призвести до вибуху;
- Торкатися вибухонебезпечного або підозрілого предмета, зрушувати його з місця, проводити будь-які маніпуляції з ним;
- Самостійно відкривати та перевіряти підозрілі сумки та коробки;
- Намагатись самостійно знешкоджувати вибухонебезпечний предмет;
- Використовувати поруч з предметом відкритий вогонь та палити.
Що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет:
- Припинити будь-які зайві дії поруч з предметом, зупинити всі роботи, вимкнути обладнання та техніку;
- Звернути увагу оточуючих людей на небезпеку та ініціювати їх відведення на максимально безпечну відстань, але не менше ніж 100 метрів;
- Терміново повідомити про знахідку представників правоохоронних органів та аварійні служби за телефонами 101, 102 та дати максимально детальний опис виявленого предмета і ситуації, що склалася;
- За можливості позначити місце виявлення предмета за допомогою підручних засобів;
- Дочекатися в безпечному місці прибуття спеціальних вибухотехнічних або піротехнічних служб та особисто передати їм інформацію стосовно предмета.