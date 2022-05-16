У Бучі художниця "перетворила" отвори від куль у квіти (фото)

Російські війська 31 березня покинули місто Бучу Київської області. Після 33 днів окупації у місті почали "розквітати" паркани. Зокрема, канадська художниця перетворює дірки від куль у квіти.
Фото опублікувала Бучанська міська рада у Facebook.
Художниця Іванка Сьолковська розмальовує паркани у Бучі таким чином, щоб навколо дірки від кулі утворилася квітка.
Повідомляється, що ця проста ідея перетворює жахливі сліди російської окупації, у символ квітучого майбутнього України.
"Пластунка Іванка вперше приїхала сюди з Торонто і запропонувала крутезну ідею. У неї є маленька помічниця. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася на флешмоб. Дякуємо Іванка Сьолковська за позитивні емоції, що повертають до життя! Переможемо ворогів, розквітне Україна!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз талановита художниця працює у місті над великим панно й повернеться у Канаду по його завершенні.
Окрім того, російські військові під час окупації не шкодували ніщо і нікого. Вони руйнували оселі жителів, ґвалтували, катували і вбивали мирних людей, забирали з собою речі українців.
Також зараз у місті досі можна знайти підозрілі небезпечні предмети. Зокрема, прогулюючись територією Бучанського міського парку, місцевих жителів просять бути уважними та пильним.
Раніше ми повідомляли, що окупанти викрали в Бучі кота, який проїхав Білорусь, Польщу, Чехію та знайшов родину.
Також ми писали, що російські окупанти залишили "подарунок" дитині в Бучі.
До того ж у Бучі порахували збитки від російського вторгнення.