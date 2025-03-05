"Брюки" или "штани"? Как на украинском сказать правильно и какое слово употреблять не стоит

По словам Авраменко, еще несколько лет назад на улицах городов можно было увидеть объявления о продаже одежды со слова "Самі дешеві брюки". Он объясняет, что в этой фразе сразу две ошибки и первая - это использование слова "брюки".

Слово "брюки" - это заимствованное из русского, то есть русизм. А в украинском языке есть свое соответствие - "штани".

"Наши словари не знают слова "брюки". Украинское слово для этого элемента одежды - "штани". Однако прилагательное "брючный" в нашем языке существует. Например: "брючный костюм", - пояснил языковед.

Вторая ошибка, о которой напомнил Авраменко, это использование слова "самий" в значении высшей степени признака. Это является примером суржика, и вместо "самий" следует использовать приставку "най".

"Не самый дешевый, а "найдешевший". И не самый "смачний", а "найсмачніший". Придерживайтесь правил украинского языка и избегайте употребления русизмов и суржика в повседневной речи", - сказал языковед.

Стоит добавить, что слово "штани" имеет глубокие исторические корни в украинском языке. Оно закрепилось в словарном запасе еще во времена традиционного наряда, когда каждый элемент одежды имел свое слово, что отражало национальный колорит и культурное наследие.

Современные языковеды указывают, что использование этого слова соответствует литературным нормам и способствует сохранению языковой идентичности.

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