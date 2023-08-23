Грязнее унитаза. Вот что живет на спонжах и кистях для макияжа
Спонжи и кисти для нанесения макияжа накапливают бактерии, которые затем оседают на коже и повреждают ее. Неочищенные инструменты даже грязнее сидения унитаза.
Об этом пишет Daily Mail.
Сколько бактерий живет на косметических спонжах и кистях
Американские эксперты опубликовали видео, на котором видно, какое количество бактерий и грязи накапливается на инструментах для макияжа. Исследователи отмечают, что кисти и спонжи нужно регулярно мыть, иначе они превращаются в питомник бактерий и грибков.
Женщины, которые пользуются такими инструментами, рискуют заразиться различными болезнями. В частности, конъюнктивитом, стригущим лишаем и прыщами. Инфекция может развиваться, когда бактерии попадают в поры кожи.
Кисти для макияжа и спонжи нужно мыть каждые 7-9 дней, чтобы они не накапливали патогенную микрофлору.
Чтобы проверить, сколько бактерий живет на неочищенных инструментах, из них взяли бактериальный посев и поместили в чашку Петри. Через некоторое время проверили результат - там выросли целые бактериальные колонии. Это доказало, что инструменты действительно могут быть грязнее унитаза.
На каких средствах больше всего микробов
В прошлом году исследователи провели подобный эксперимент - они проверили 12 кистей и сиденья унитаза и обнаружили, что 11 из 12, то есть 92%, кистей были грязнее унитаза.
Крупнейшими питомниками микробов являются тени для век, румяна и блеск для губ. При этом кисточка для теней почти полностью была покрыта синей и зеленой плесенью, а кисточка для тонального крема имела кроваво-красные бактерии.
Ученые отмечают, что колонии бактерий формируются уже после первого использования. При этом при ежедневном использовании кисти автоматически начинают собирать грязь, жир и омертвевшие клетки кожи. Поэтому становятся настоящим питомником бактерий.
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