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В некоторых косметических средствах обнаружили "вечные химикаты". Чем это опасно

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Понедельник 15 мая 2023 19:21
В некоторых косметических средствах обнаружили "вечные химикаты". Чем это опасно В какой косметике обнаружили опасные вещества (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Ученые исследовали косметику и средства гигиены на содержание опасных веществ и обнаружили во многих продуктах "вечные химикаты", которые практически никогда не разлагаются в природе.

О результатах исследования сообщает Science Alert.

Что такое "вечные химикаты" и чем они опасны

Есть около 170 "вечных химикатов" (ингредиентов PFAS), которые используются в производстве косметики и средств личной гигиены.

PFAS, также известные как пер- и полифторалкильные вещества, делают продукты водонепроницаемыми, долговечными и помогают им плавно распределяться по коже.

Но вместе с этим они являются стойкими загрязнителями окружающей среды. Предыдущие исследования уже показали, что эти вещества были обнаружены в сточных водах, на суше, в продуктах, в телах животных и даже людей.

"Вечные химикаты" являются коммерчески выгодными производителям, но они опасны, поскольку не существует механизма их разложения в окружающей среде. Поэтому они скапливаются и их уже обнаруживают даже в самых отдаленных уголках мира. Исследования показывают, что ежегодно в сточные воды попадает более 80 000 кг "вечных химикатов", загрязняющих окружающую среду.

Они даже способны накапливаться в организме человека - ученые изучили тысячи образцов крови, и в каждом из них было обнаружено несколько видов PFAS.

В каких продуктах нашли PFAS

В новом исследовании доцент кафедры химии окружающей среды и токсикологии Карлтонского университета Эми Рэнд изучила косметические средства на наличие PFAS.

Для этого она с коллегами проверила косметику и средства личной гигиены, купленные в Канаде, в частности:

  • бронзеры;
  • маскирующие средства;
  • основы;
  • кремы для бритья;
  • кремы для защиты от солнца;
  • средства для увлажнения

Ученые использовали приборы масс-спектрометрии для идентификации отдельных видов вечных химикатов. Результаты показали, что высокие уровни PFAS являются продуктами, содержащими следующие ингредиенты:

  • перфторалкилетилфосфаты C6-16;
  • перфтороктилтриэтоксисилан;
  • перфторбутиловые эфиры.

Теперь исследователи предлагают запретить использование PFAS в косметике и средствах личной гигиены. Также они считают, что можно внедрить "белые списки", в которых потребители могли бы видеть перечень производителей, не использующих "вечные химикаты".

Ранее мы рассказывали о том, что в антибактериальных салфетках обнаружили опасные соединения.

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