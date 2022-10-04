"Грязная бомба", ядерная атака или авария на АЭС: что должны делать украинцы в случае опасности

Как объясняют в СНБО , ядерное оружие – это оружие массового поражения. Ядерные заряды могут быть размещены на разных ракетах, торпедах, бомбах, артиллерийских снарядах. Понять, что было применено ядерное оружие, возможно только после взрыва и получения данных о радиоактивном загрязнении.

"Грязная бомба" – это радиологическое рассеивающее устройство, фактически взрывчатка с радиоактивным материалом. При детонации радиоактивные вещества распространяются взрывной волной.

Главные правила:

Услышав сирену – направляйтесь в укрытие

Включите радио, ТВ или воспользуйтесь интернетом для получения уведомления о соответствующей угрозе и дальнейших действиях.

Оперативную информацию должны предоставить в ГСЧС, в Генштабе, в полиции или на страницах местных властей – страницы в соцсетях, официальные сайты.

Есть вероятность, что в зоне поражения не будет работать интернет и связь, также может отсутствовать водоснабжение. Желательно иметь запас питьевой воды и радиоприемник на батарейках.

Ядерный взрыв застал на улице

1. Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышной слепотой и ожогом глаз.

2. Ложитесь на землю. Попытайтесь найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно скрыться от ударной волны и обломков.

3. Попытайтесь закрыть все открытые части тела: лягте ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложите руки под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.

4. По возможности, прикройте уши наушниками – это защита от баротравмы.

5. Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них. Однако эти средства не могут полностью защитить от внутреннего облучения. Поэтому важно как можно быстрее попасть в укрытие.

6. Бегите в укрытие сразу, как появится возможность подняться на ноги и когда прошла взрывная волна от применения ядерного оружия.

Бежать в укрытие надо учитывая направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва – передвигайтесь перпендикулярно (слева или справа) по направлению ветра. В противном случае – двигайтесь против ветра.

Каким должно быть укрытие

Главный критерий поиска укрытия – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного укрытия, подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей. Зоны здания, где безопасно спрятаться в случае применения ядерного оружия, смотрите на иллюстрации.

Что сделать в первую очередь в укрытии

Прежде чем попасть в укрытие, снимите верхний слой одежды. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под влиянием облучения.

Чтобы предотвратить рассеяние радиоактивной пыли, будьте очень осторожны, снимая одежду, старайтесь избежать контакта кожи с загрязненной одеждой. Положите одежду в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер. Лучшим вариантом будет переодеться полностью и как можно быстрее провести дезактивацию.

Убедитесь, что в помещении, которое вы используете в качестве укрытия, не попадает воздух извне. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

Удалитесь от других людей в помещении, не прикасайтесь к ним. Вы можете вызвать радиоактивное загрязнение друг друга.

Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло испытать радиоактивное загрязнение.

Произведите дезактивацию – меры по очистке от радиационного загрязнения тела, помещения, поверхностей и предметов, с которыми вы контактируете.

Для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрещении ее использования!

Рекомендуется принять прохладный душ с использованием моющих средств. Избегайте сильного трения кожи, это может привести к повреждению кожи и попаданию радионуклидов в организм.

Если нет возможности принять душ, омойте все открытые участки кожи, особенно руки и лица. Используйте мыло и большое количество воды. Не трите кожу в местах, где есть царапины или раны, чтобы предотвратить попадание радионуклидов в организм.

Если у вас совсем нет доступа к воде, воспользуйтесь влажной салфеткой, чистой влажной тканью или влажным бумажным полотенцем. Тщательно протрите все открытые участки кожи.

Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно, не зависимо от того, какое помещение вы используете в качестве укрытия.

По возможности наденьте чистую, плотную максимально закрытую одежду, которая не могла подвергнуться радиоактивному загрязнению.

Найдите источник информации (радио, телевизор, интернет). Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.

Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.

Ядерный взрыв застал вас в помещении

Убедитесь, что воздух не попадает в помещение. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.

Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло испытать радиоактивное загрязнение.

Если члены вашей семьи на момент применения ядерного оружия были в другом укрытии, они должны остаться там, пока не будет разрешения покинуть его.

Держите своих домашних животных внутри укрытия.

Не используйте водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о ее безопасности.

Если ядерный взрыв застал вас в пути

Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышной слепотой и ожогом глаз.

Остановите автомобиль на безопасной части дороги.

Закройте все окна, двери, люки и отверстия, перекройте поток воздуха извне.

Примите защитную позу (закройте голову руками и опустите локти на колени).

По возможности, прикройте уши наушниками – это защита от баротравмы.

Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии: это должно защитить вас от попадания радионуклидов в организм.

После взрыва немедленно нужно найти укрытие. Главный критерий – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного убежища, подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей.

Ваш ребенок во время ядерного взрыва – в школе или садике

Если на момент ядерного взрыва ваш ребенок был в учебном заведении, он должен оставаться там в укрытии с остальными детьми.

Даже если школа или сад в 5-минутном доступе от дома, не нужно выходить из укрытия и забирать ребенка. Это навредит вам, потому что на улице вы можете подвергнуться радиационному воздействию, вашему ребенку, а также другим детям и учителям или воспитателям, находящимся в укрытии школы или садика.

Согласно нормам безопасности помещения для укрытия должны быть загерметизированы изнутри, чтобы туда не попадали вредные вещества извне. Родители, пришедшие с улицы, могут переносить на одежде радиоактивную пыль, или она вместе с воздухом может попасть в помещение, где укрываются дети.

Поэтому выйти наружу - означает подвергать опасности не только себя, но и детей и персонал. В случае аварии с выбросом или ядерного взрыва в любом здании безопаснее, чем на улице.

Для того, чтобы иметь уверенность, что школа или сад готовы к любым сценариям, мы рекомендуем вам убедиться заранее, что укрытие защитит вашего ребенка от радиации в случае ядерного взрыва. А также убедиться, что ваш ребенок готов к такому сценарию.

Для этого нужно:

1. Убедиться, что у учителей (воспитателей) и дирекции школы или садика есть план действий на случай ядерного взрыва. Они должны действовать согласно общим правилам поведения в такой чрезвычайной ситуации. Правила здесь.

2. Если дирекция заведения не проинформировала вас об этом, вы должны договориться заранее с другими родителями и учителем, что в случае ядерного взрыва двери укрытия, где находятся дети, не будут открывать, пока не было разрешения от органов власти.

3. Это значит, что прийти и забрать ребенка оттуда, пока нет официальных объявлений, что угроза прошла – будет невозможно. Объясните им, что лишнее открытие дверей укрытия и допуск туда пришедших с улицы родителей – навредит детям.

4. Убедитесь, что укрытие адаптировано для пребывания там в условиях ядерной опасности. Есть ли у администрации школы соответствующие документы, акты проверки контролирующих органов, свидетельствующие о том, что укрытие – пригодное. Кроме этого – акт ГСЧС о том, что помещение в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии.

5. Некоторые учреждения имеют специальные противорадиационные укрытия или более надежные убежища – герметичные. Однако при отсутствии таких допускается пребывание в простейших укрытиях, но в которых соблюдены следующие требования (их соблюдение вы можете проверить сами):

Располагается в подвальном (подземном) помещении, на цокольном или первом этаже (при условии обеспечения ограждающими строительными конструкциями), в основном здании школы или не далее, чем 100 метров от нее.

Рядом не должно быть резервуаров с опасными химическими, легковоспламеняющимися, горючими и взрывоопасными веществами, водопроводными и канализационными магистралями;

Убежище снабжено электропитанием, искусственным освещением, системами водопровода и канализации. При отсутствии должно быть помещение для установки выносных баков;

Не должно быть никаких проемов в стенах, кроме дверей. Если есть другие – должны быть заложены мешками с песком или грунтом, бетонными блоками или кирпичом;

В укрытии должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Для укрытий вместимостью до 50 человек допускается один выход;

Через укрытия не должны проходить водопроводные, канализационные или другие магистрали;

Входы должны закрываться усиленными дверями из негорючих материалов (металлическими или деревянными, обитыми железом) или защитными экранами (каменными, кирпичными, железобетонными) на высоту не менее 1,7 м;

В укрытии должна быть вентиляция;

Емкость укрытия – не менее 1 метра на человека.

Поскольку укрытие должно быть рассчитано на пребывание там детей не менее 48 часов, проверьте, есть ли там перечень вещей, которые должна обеспечить администрация учебного заведения:

места для сидения (лежания): стулья, скамейки или кровати, спортивные маты, карематы;

теплые одеяла или спальники;

полиэтиленовые пакеты;

армированный скотч для герметизации помещения;

тряпки и влажные салфетки;

вода для очищения тела, предметов, поверхностей от радиационной пыли;

питьевая вода в расчете один человек/2 л в сутки;

запас консервов и сублимированной пищи;

контейнеры для продовольствия;

плотно закрывающиеся баки для нечистот (для неканализованных зданий и сооружений);

резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, керосиновые лампы);

огнетушители;

аптечка со средствами предоставления неотложной медицинской помощи;

Запас таблетированного йодида калия на максимально планируемое количество детей и персонала в укрытии.

Респираторы FFP2 и FFP3 в расчете на максимальное количество детей, вмещающих хранилище;

средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник на батарейках с КХ/CХ диапазоном на случай отсутствия связи и тока, интернет, рекомендуется установка Wi-Fi устройств);

инструменты (лопаты штыковые и совковые, ломы, топоры, пилы, ножовки и т.п.).

Если не все вещи есть, проконтролируйте вместе с другими родителями, чтобы их приобрели или найдите и принесите сами.

Составьте тревожный рюкзак для своего ребенка, в нем должны быть: бутылка чистой воды; питательные батончики или снеки в герметичных упаковках;

заметка от родителей, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса); телефон (по возможности), зарядное устройство и павербанк; индивидуальный набор необходимых лекарств, респираторы (запас на несколько дней); комплект сменного белья и одежды; спальник, если ими не обеспечивает заведение; любимая игрушка или вещь. Остальные вещи в соответствии с возрастом ребенка (подгузники, детское питание).

Важно! Чтобы не нагружать ребенка тяжелыми вещами каждый раз, когда он идет в школу или садик, договоритесь с администрацией или учителем (воспитателем), чтобы эти вещи хранились в заведении, но в быстром доступе, чтобы их можно было быстро брать во время тревоги.

Обязательно предупредите медицинского работника школы или садика, учителей (воспитателей) или администрацию, если ваш ребенок имеет нарушение функционирования щитовидной железы или аллергию на йодид калий! В укрытии им может понадобиться йодопрофилактика, но только после официального указания ГСЧС или органов власти в необходимости!

Проговорите с ребенком, что в случае ядерной угрозы он будет оставаться в укрытии с другими детьми. Не пугайте ребенка, но и не приукрашайте события. Объясните, что это важно для того, чтобы переждать опасность. Убедите его, что как только опасность пройдет, вся ваша семья снова будет вместе.

Также важно проговорить этот сценарий со всеми членами вашей семьи.

Если вы не уверены в безопасности пребывания вашего ребенка в укрытии учебного заведения в случае ядерного взрыва – тогда решение, будет ли ваш ребенок учиться офлайн, пока есть такая угроза – вы принимаете по своему усмотрению.

В зависимости от ситуации органы местного самоуправления или администрация заведения могут принять решение о временном прекращении очного формата обучения в вашей школе.

Первая помощь пострадавшему от ядерного оружия

При оказании помощи пострадавшему в первую очередь необходимо удалить радиоактивные вещества из его одежды (раздеть или попросить раздеться) и обработать кожу теплой водой с мылом.

Удаление одежды, очищение кожи, ран, отверстий тела необходимо для предотвращения попадания радионуклидов в организм и уменьшения дозы облучения пострадавшего и окружающих.

При оказании помощи пострадавшему следует максимально использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, одноразовые комбинезоны и респираторы. После оказания помощи пострадавшему проведите дезактивацию самому себе.

Очистка ран. Если человек получил какие-либо ранения при применении ядерного оружия, то через них радиоактивные вещества могут попасть внутрь организма. Поэтому необходимо провести следующую процедуру:

Накрыть кожу вокруг открытых ран водонепроницаемыми повязками, чтобы ограничить распространение радиоактивного загрязнения на другие участки тела.

Осторожно промыть раны большим количеством воды или физраствора.

Очистка ушей и носа. Осторожно протрите уши и нос увлажненным стерильным аппликатором с ватным наконечником.

Обработка полости рта и глаз. При попадании радиоактивных веществ через рот следует немедленно почистить зубы зубной пастой и несколько раз ополоснуть рот 3% раствором лимонной кислоты. При поражении миндалин целесообразно ополоснуть горло 3% раствором перекиси водорода. Глаза же необходимо осторожно промыть большим количеством физиологического раствора или воды.

Очистка волос. Попросите пострадавшего промыть волосы теплой водой с мягким мылом или шампунем. Воду, которой мыли волосы, нельзя использовать для мытья других частей тела. Избегайте попадания загрязненной сточной воды в глаза, уши, нос или рот. Высушите волосы чистыми полотенцами.

Транспортировка пострадавшего. Заверните загрязненные участки или всего пострадавшего в два слоя простыни. Следите за температурой тела пострадавшего. После транспортировки медики, принявшие пострадавшего, должны провести осмотр и дезактивацию транспортного средства и оборудования и утилизировать все загрязненное.

Симптомы радиационного облучения

Первичная лучевая реакция длится до 3 суток после поражения.

Ее проявления: раздражительность, общая слабость, тошнота, рвота, головные боли, повышение температуры тела, возбуждение, а затем угнетение психической деятельности.

Скрытый период отсутствует при тяжелых формах. Обычно длится от 3 суток до года. У пострадавшего наблюдается улучшение самочувствия, однако ощущает общую слабость, снижение аппетита, проблемы с дефекацией и иногда нарушение сна.

Разгар болезни происходит от двух недель с момента поражения. Далее – индивидуально. У больного могут быть следующие симптомы: головная боль, бессонница, тошнота, общая слабость, желудочно-кишечные расстройства с сильными болями в животе, температура тела до 38-40 ℃, множественные точечные кровоизлияния на коже и слизистых, кровотечения внутренних органов (легочные, желудочно-кишечные, почечные), выпадение волос на второй-третьей неделе, инфекционные осложнения (ангина, пневмония, абсцесс легких и общее заражение крови – сепсис).

План действий в случае радиационной аварии на АЭС в вашем регионе

Оккупанты постоянно создают угрозу радиационных аварий на украинских АЭС. Поэтому ознакомьтесь с планом действий для населения в случае радиационной аварии на АЭС.

Услышав сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайной ситуации, немедленно включите радио, телевизор или интернет и прослушайте сообщение. Эту информацию ГСЧС, армия, полиция или местные органы управления должны сообщить на официальных страницах их сайтов или соцсетей.

Существует большая вероятность того, что в зоне поражения совсем не будет работать интернет и средства связи, электроснабжение. Поэтому заранее позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Это может быть единственным средством связи в чрезвычайной ситуации.

Если в вашей местности находится АЭС и на ней произошла авария, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего – в укрытие или подвал. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне здания, поэтому нужно держаться подальше от стен и крыши.

Быстро наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку; если их нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом.

Закройте и заблокируйте все окна, двери и вентиляционные проемы в помещении и не подходите к ним без необходимости; выключите кондиционер и обогреватели.

Заранее позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или в шкаф.

Следите за дальнейшими сообщениями от ГСЧС, армии, полиции или местных органов управления. Они сообщат о необходимости йодной профилактики, эвакуации и правилах безопасности.

Что делать, если во время радиационной аварии вам придется выйти из укрытия?

Покидать укрытие можно только после официального разрешения ГСЧС, органов исполнительной власти или других официальных учреждений.

Используйте респиратор, наденьте максимально закрытую и плотную одежду, плащ, резиновую обувь и перчатки.

Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды, не курите.

По возвращении домой снимите верхний слой одежды. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под воздействием радиации.

Чтобы предотвратить рассеяние радиоактивной пыли, будьте очень осторожны, снимая одежду, старайтесь избежать контакта кожи с загрязненной одеждой. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.

Если есть возможность, проведите дезактивацию, выполнив те же действия, что и при проведении дезактивации в случае ядерного взрыва.

Наденьте чистую, максимально закрытую и плотную одежду.

Как безопасно питаться и пить воду во время радиационной аварии или после ядерной атаки?

Безопасна для употребления пища, которая не контактировала с радиоактивными веществами: еда в герметичных контейнерах (банках, бутылках, коробках и т.п.) и еда в холодильнике или морозильной камере.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тряпкой или чистым полотенцем. Также перед использованием протрите столы и посуду влажной тряпкой или чистым полотенцем. Протрите миски и коврики для домашних животных.

Тряпку, которой вы очищали посуду и поверхности, положите в пакет или пластиковую коробку, которая герметично закрывается. Желательно наклеить на них этикетку с предупреждением о радиации и хранить в недоступном для детей или домашних животных месте.

Не собирайте и не употребляйте пищу из своего сада, огорода или находившейся на улице, пока не получите официальное сообщение, что это безопасно.

Только бутылированная вода безопасно для употребления, пока не будет проведена проверка водопроводной воды на загрязнение. Кипячение не избавляет от радиоактивных веществ. Вы должны иметь воду в бутылках, которой запаслись заранее. ГСЧС или органы исполнительной власти сообщат о безопасности водопроводной воды.

Как подготовиться к радиационной аварии в вашем регионе

Заранее позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Позаботьтесь о запасе продуктов на случай чрезвычайной ситуации.

Имейте наготове тревожный чемоданчик.

Позаботьтесь о том, чтобы быть на связи и иметь доступ к информации, когда произойдет чрезвычайная ситуация.

Применение "грязных бомб" - какая опасность и какие способы спасения

Не следует исключать применение россиянами "грязных бомб" во время войны. Эти бомбы еще называют "оружием террористов". Поскольку такие бомбы являются инструментом устрашения, то их могут применять на территориях, где нет активных боевых действий и высока плотность населения.

"Грязная бомба" - это смесь взрывчатки, например динамита и радиоактивных веществ. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство (РРП).

Не следует путать его с ядерным оружием. "Грязная бомба" не может создать ядерный взрыв как ядерное оружие, хотя и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность "грязных бомб" - это взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

Испытать радиационное воздействие могут в первую очередь те, кто оказался в эпицентре взрыва. На больших расстояниях от места взрыва опасность только в случае, когда люди вдыхают пыль, едят загрязненную пищу или пьют загрязненную воду.

Поэтому правила спасения при применении "грязной бомбы" такие же, как и во время радиационной аварии на АЭС: направляйтесь в укрытие, оставайтесь в укрытии, слушайте дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС или полиции.