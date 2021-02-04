У Броварах жінка підпалила готель через невиплачену зарплату

У Броварах сталася пожежа в готелі (колаж РБК-Україна)

У Броварах жінка влаштувала пожежу в готелі, в якій працювала. На такий дикий вчинок її підштовхнула сварка з адміністратором закладу.

В результаті інциденту постояльців готелю екстрено евакуювали, щоб ніхто не отруївся чадним газом. Про це 4 лютого передали в прес-службі поліції Київської області.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

32-річна порушниця підпалила ліжко в номері, в якому тимчасово проживала. Вогонь розрісся і "перекочував" на іншу меблі в приміщенні.

На місці події працювали рятувальники, які швидко локалізували пожежу.

Сама ж палійка після скоєного поспішила втекти... Втім, правоохоронці оперативно визначили її місце знаходження та затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Зараз вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

В Броварах в готелі сталася пожежа (фото: kv.npu.gov.ua)

Як з'ясувалося, жінка таким чином хотіла помститися керівництву, бо їй не заплатили гроші за роботу. Про це передає "Сьогодні" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Маємо у своєму розпорядженні попередньою інформацією, що жінка підробляла в цьому готелі. Але в результаті їй чи то не виплатили гроші, чи то виплатили не всі. Вона вирішила помститися і підпалила готель", - розповідають в поліції.

В Броварах жінка заради помсти роботодавцю підпалила меблі в готелі (фото: kv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Одесі страшна пожежа у готелі забрала життя двох людей - постояльці, рятуючись від вогню, стрибали з вікон.

Нагадаємо, що вночі 4 лютого у запорізькій COVID-лікарні сталася пожежа після вибух апарату ШВЛ. В результаті пожежі загинули чотири людини.