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Кидали цеглини у авто: свавілля малоліток в Харкові показали на відео

STYLERПодії    19.01.2020 - 10:21
Кидали цеглини у авто: свавілля малоліток в Харкові показали на відео
У Харкові діти кидали цеглини у машини (колаж: РБК-Україна)

Підлітки без причини кидали цеглини у автомобілі в одному зі спальних районів Харкова

У Харкові діти кидали цеглини у припарковані автомобілі біля житлових будинків на станції метро ім. О. Масельського. Один з жителів міста записував акт вандалізму на камеру через що згодом сам став жертвою агресії. Він опублікував відео в соціальній мережі та попросив розповсюдити з метою донести інформацію до батьків нападників.

"Масельського. Свавілля малоліток. Малолітка спочатку відламав двірник на одній машині, потім вони побачили, що їх знімають на телефон і найбільш дрібний почав бити скло нашої машини двірником. Потім поки чоловік почав відганяти одного, двоє оббігли машину ззаду і розбили фару. Потім найдрібніший почав кидати каміння в машину, розбив дзеркало водійське і погнув крило. Поліція викликана. Заяву написано. Нумо зробімо так, щоб це відео дійшло до батьків беззаконників!!!" – написав потерпілий, передають в співтоваристві Харків 1654 в Facebook.

У Харкові діти кидали цеглини у машини

У коментарях до публікації пояснили що потрібно робити в такій ситуації:

  • Щурята місцеві, сто пудів там живуть поруч, поламайте їх показово, щоб іншим неповадно було.
  • Таким способом повикручувати руки, щоб більше не могли ламати чуже...
  • Одного ловиш і адреси всіх говорить!
  • Їм, с*ка, ноги треба повідривати.
  • Батьки довбо*би, навіщо таких ростити??? Нехай і грубо, але не дай Боже, такі трапляться мені на шляху: переламаю нах*р, що дітей, що батьків. Ті, хто ще ЛЮДИ, займіться вихованням своїх чад, потім буде пізно. Біля прохідної чекати побачення - це в кращому випадку, а так квіти носити будете.

Кидали цеглини у авто: свавілля малоліток в Харкові показали на відео

Скріншот (facebook.com)

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