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Бросали кирпичи в авто: беспредел малолеток в Харькове показали на видео

STYLERПроисшествия    19.01.2020 - 10:21
Бросали кирпичи в авто: беспредел малолеток в Харькове показали на видео
В Харькове дети бросали кирпичи в машины (коллаж: РБК-Украина)

Подростки без причины бросали кирпичи в автомобили в одном из спальных районов Харькова

В Харькове дети бросали кирпичи в припаркованные автомобили возле жилых домов на станции метро им. А. Масельского. Один из жителей города записывал акт вандализма на камеру из-за чего впоследствии сам стал жертвой агрессии. Он опубликовал видео в социальной сети и попросил распространить с целью донести информацию до родителей нападавших.

"Масельского. Беспредел малолеток. Малолетка сначала отломал дворник на одной машине, потом они увидели, что их снимают на телефон и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Потом пока муж начал отгонять одного, двое оббежали машину сзади и разбили фару. Затем самый мелкий начал кидать камни в машину, разбил зеркало водительское и погнул крыло. Полиция вызвана. Заявление написано. Давайте сделаем так, чтобы это видео дошло до родителей беспредельщиков!!!" – написал пострадавший, передают в сообществе Харьков 1654 в Facebook.

В Харькове дети бросали кирпичи в машины

В комментариях к публикации объяснили что нужно делать в такой ситуации:

  • Крысята местные, сто пудов там живут рядом, поломайте их показательно, чтоб другим неповадно было.
  • Таким способом руки повикручувати, щоб більше не могли ламати чуже...
  • Одного ловишь и адреса всех говорит!
  • Им, с*ка, ноги надо поотрывать.
  • Родители долбо*бы, зачем таких растить??? Пусть и грубо, но не дай Бог, такие попадутся мне на пути: переломаю нах*р, что детей, что родителей. Те, кто еще ЛЮДИ, займитесь воспитанием своих чад, потом будет поздно. Возле проходной ждать свидание - это в лучшем случае, а так цветы носить будете.

Бросали кирпичи в авто: беспредел малолеток в Харькове показали на видео

Скриншот (facebook.com)

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