Бросали кирпичи в авто: беспредел малолеток в Харькове показали на видео

Подростки без причины бросали кирпичи в автомобили в одном из спальных районов Харькова
В Харькове дети бросали кирпичи в припаркованные автомобили возле жилых домов на станции метро им. А. Масельского. Один из жителей города записывал акт вандализма на камеру из-за чего впоследствии сам стал жертвой агрессии. Он опубликовал видео в социальной сети и попросил распространить с целью донести информацию до родителей нападавших.
"Масельского. Беспредел малолеток. Малолетка сначала отломал дворник на одной машине, потом они увидели, что их снимают на телефон и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Потом пока муж начал отгонять одного, двое оббежали машину сзади и разбили фару. Затем самый мелкий начал кидать камни в машину, разбил зеркало водительское и погнул крыло. Полиция вызвана. Заявление написано. Давайте сделаем так, чтобы это видео дошло до родителей беспредельщиков!!!" – написал пострадавший, передают в сообществе Харьков 1654 в Facebook.
В Харькове дети бросали кирпичи в машины
В комментариях к публикации объяснили что нужно делать в такой ситуации:
Скриншот (facebook.com)
Напомним, что ранее в Киеве неадекватный пассажир разгромил троллейбус.