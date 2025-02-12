"Бритися" або "голитися"? Есть ли здесь ошибка и как сказать на украинском правильно

Украинцы в быту употребляют много интересных слов, которые происходят как из других языков, так и имеют украинские корни. Например, слова "бритися" и "голитися" часто вызывают споры из-за того, какое же из них правильное.

Как говорить по-украински правильно "бритися" или "голитися", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения языковеда и украинского преподавателя Александра Авраменко на канале в YouTube.

Существует распространенное мнение, что процесс бритья на украинском языке неправильно называть глаголом "бритися", и что единственным правильным вариантом будет только "голитися". Однако это не так.

Некоторые считают, что слово "бритися" - это заимствование из русского языка, поэтому его нужно избегать в украинском. На самом деле это слово распространено во многих славянских языках и в Украину оно пришло от польского "bryć" - удалять волосы с помощью бритвы.

"Нет, это ошибочное мнение, никакое оно не русское. Слово "бритися" распространено в разных славянских языках. Кроме того, все славянские языки имеют слово бритва. И существительное бритва, и глагол "бритися" имеются в словаре Бориса Гринченко, и в современных словарях они тоже есть", - отметил Александр Авраменко.

Языковед подчеркнул, что именно поэтому процесс удаления волос можно называть как "бритися", так и "голитися".

Кстати, слово "голитися" является более архаичным и менее распространенным вариантом. Оно происходит от глагола "голити".

"Так что выбирайте то слово, которое вам больше нравится", - резюмировал эксперт.

Согласно современным нормам украинского языка, лучшим вариантом является "бритися". Это слово закреплено в словарях и активно используется в речевой практике. А слово "голитися" считается устаревшим и редко употребляемым в повседневной речи.