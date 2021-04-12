Британці вирішили поставити пам'ятник принцу Філіпу: де він знаходитиметься

Принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Після цього британська влада ухвалила рішення встановити йому пам'ятник у центрі Лондона.

Монумент буде перебувати на вулиці Мелл, неподалік від Букінгемського палацу.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, швидше за все, також виступатиме за встановлення пам'ятника, пише видання з посиланням на джерело, також ініціативу підтримав лідер опозиційної Лейбористської партії Кир Стармер.



За даними видання, частково встановлення статуї принцу Філіпу буде фінансуватися за рахунок пожертв, які зможе зробити будь-хто.



Відзначимо, що останні дні принц Філіп намагався триматися і бути незалежним. Коли герцог відчував себе добре, він намагався ходити самостійно, без використання інвалідного крісла.

Зазначимо, що церемонія поховання чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа відбудеться 17 квітня. Захід згідно з побажанням покійного буде "церемоніальним королівським похованням", а не державним.