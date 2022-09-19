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Британцы провожали королеву Елизавету ее любимым коктейлем: как его приготовить

Британцы прощались с королевой Елизаветой ее любимым напитком (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Королеву Елизавету II похоронили 19 сентября в Виндзорском замке - в Мемориальной часовне короля Георга VI, рядом с супругом Эдинбургским. Прощание и мероприятия по случаю похорон проходили сегодня практически целый день.

А жители Британии, которые не смогли попасть на официальные мероприятия прощались с королевой ее любимым напитком - Дюбонне. Как его приготовить - читайте ниже.

Все внимание сегодня было приковано к Вестминстерскому аббатству и улицам Лондона, по которым шла похоронная процессия. А также к гостям, которые приехали проститься с королевой.

Жители Великобритании любили свою королеву и почти неделя траура и прощания с Елизаветой II показали, как скорбит целая страна. Они стояли по 12 часов в очереди, чтобы попрощаться. Даже Дэвид Бекхем простоял в очереди почти 13 часов, хотя он дружен с королевской семьей уже много лет.

В Гайд-парке люди устанавливали палатки, шезлонги и даже поставили импровизированный мини-бар. И хотя это запрещено правилами, людей прогонять не стали.

Самый популярный напиток среди британцев в день похорон королевы - любимый коктейль Елизаветы II. Это Дюбонне.

Как отмечают британские СМИ, с полок супермаркетов исчез один из ингредиентов этого коктейля - французский сладкий напиток на основе крепленого вина с добавлением разных трав и коры хинного дерева Дюбонне.

Кстати, этот напиток очень популярен в США. В его состав входит белый виноград Макабео, красные Кариньян и Гренаш, кора хинного дерева, пряности и душистые травы.

Плоды винограда вымачивают в спирте, а потом долго выдерживают в бочках из дуба. Крепость Дюбонне всего 15% и он бывает трех цветов - красный, янтарный и белый.

Некоторые производители в него добавляют цедру апельсина, дягиль, зеленый кофе и другие травы. А вот сахара и красителей в Дюбонне нет совсем.

Чистым Дюбонне практически не пьют - его охлаждают, добавляют лимон и чаще всего с ним делают различные коктейли.

Один из таких коктейлей, по словам сотрудников Букингемского дворца, был долгие годы любимым у королевы Елизаветы II. В последние годы она крайне редко употребляла алкоголь, но именно этот напиток называют единственным, который она употребляла.

Рецепт коктейля королевы Елизаветы II

  • Дюбонне - 60 мл
  • Джин - 30 мл
  • Лимонный твист - узкая длинная полоска из кожицы лимона
  • Лед - 2 кубика
  • Все ингредиенты смешать и наслаждаться.

Кстати, приготовить такой коктейль можно и в Украине. В некоторых интернет-магазинах есть аперитив Дюбонне. Также Дюбонне можно заменить сухим вермутом.

Ранее мы рассказывали о том, как королеве Елизавете удалось дожить до преклонного возраста.

А еще писали о том, какие высказывания королевы Елизаветы будут актуальны всегда.

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Елизавета II