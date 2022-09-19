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Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь

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Понеділок 19 вересня 2022 19:05
Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь Фото: Королеву Єлизавету II поховали (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Великій Британії поховали королеву Єлизавету II, яка померла 8 вересня у віці 96 років. 19 вересня її проводжали в останній шлях у Вестмінстерському абатстві та попрощалися з королевою прибули 2000 гостей - усі члени королівської родини, правителі та представники багатьох країн. За прощанням із королевою спостерігали онлайн практично у всьому світі.

Як пройшли похорони королеви Єлизавети II та де її поховали - читайте нижче.

10:00 ранку до Вестмінстерського абатства почали з'їжджатися світові лідери, члени королівської родини з інших країн та рідні королеви.

О 12:35 військовослужбовці 1-го батальйону гренадерської гвардії Королеви підняли труну з катафалка у Вестмінстер-холі та перенесли процесією до Державного лафету Королівського флоту.

Артилерійський лафет зі 138 кавалеристів зі складу військово-морських сил Великобританії вирушив із двору Нового палацу до Вестмінстерського абатства і за ними пішки йшли король Чарльз, принци Едуард, Ендрю, Вільям, Гаррі та принцеса Анна.

Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путьЄлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь

Фото: Getty Images

О 13:00 розпочалася служба, яку провів декан Вестмінстера. Читання провели Ліз Трас та секретар Співдружності.

О 14:00 пролунав Державний гімн та плач у виконанні Королівського волинника, і це завершило державну панахиду.

Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путьЄлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путьЄлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь

Фото: Getty Images

Далі труну з королевою Єлизаветою пронесли процесією через Великі західні ворота до Державного гарматного лафета. За труною пішки пішли король Чарльз та королева-консорт Камілла, а також принц та принцеса Уельські та інші члени королівської родини.

О 15:00 у Веллінгтон-Арку труну підняли на державний катафалк і вирушили до Віндзору. Після цього пролунав національний гімн та парад віддав королівський салют.

О 17:00 державний катафалк під'їхав до воріт Шоу-Фарм на Альберт-роуд у Віндзорі. А потім процесія вирушила до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

О 18:00 декан Віндзор почав проводити прощальну службу. Перед фінальним гімном Імператорська державна корона, держава та скіпетр були витягнуті з труни королівським ювеліром та передані декану на вівтар.

Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь Далі на труну поклали прапор табору роти Королеви гренадерської гвардії, на яку вона була головнокомандувачем.

Лорд-камергер у цей час зламає своє жезл управління і за традицією поклав його в труну. Труну з королевою помістили в Королівський склеп.

Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь

Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь

Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь

Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь

Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путьЄлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путь

Єлизавету II поховали: де спочила королева і як її проводили в останню путьПохорон королеви Єлизавети (Скриншоти з відео)

Її Величність королева Єлизавета II була похована 19 вересня 2022 року поряд зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким - у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку.

Там поховані королева-мати, принцеса Маргарет та батько королеви – король Георг VI.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл розплакалася на похороні Єлизавети II.

А також ми розповідали про те, які фільми про королеву Єлизавету варто подивитися.

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Єлизавета II
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