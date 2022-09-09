Секрети довголіття королеви Єлизавети II: як їй вдалося дожити до 96 років

У свої 96 років вона зберегла ясний розум, пам'ять і навіть деяку активність. Після смерті свого чоловіка, вона стала менше відвідувати різні заходи, їздити верхи та подорожувати.

Королева Єлизавета II дожила до 96 років і фактично до останнього дня життя вона виконувала свої королівські обов'язки. Попри її поважний вік, новина про смерть королеви шокувала практично весь світ. Здавалося, що вона буде правити вічно.

Які секрети допомогли дожити королеві Єлизаветі до 96 років - читайте в матеріалі нижче.

Королева багато відпочивала

Щорічно королева Єлизавета брала відпустку і відправлялася в замок Балморал в Шотландії. Там вона багато гуляла на свіжому повітрі, розслаблялася і відпочивала. У Шотландії королева часом проводила більшу частину літа і початок осені.

Весну королева проводила в Беркширі - Віндзорському замку з величезним парком. Там Єлизавета відзначала Великдень і багато часу проводила на свіжому повітрі.

Турбота про собак

Про королівських коргі ходять вже практично легенди й за все життя у Єлизавети було понад 30 псів. Це були не тільки коргі, але ще доргі (помісь таксі та коргі) і кокер-спанієлі.

Собаки були одним з головних джерел радості та задоволення королеви. Єлизавета вигулювала своїх собак самостійно практично до кінця 2021 року. Пізніше - проблеми з мобільністю не дозволяли їй робити це так часто, як хотілося.

Але Єлизавета II називала своїх собак - відмінною підтримкою.

До речі, королева практикувала під час прогулянок відмінне кардіонавантаження - швидку ходьбу. Саме ця вправа допомагала їй зберегти відмінну фізичну форму до глибокої старості.

Фото: Королева Єлизавета на прогулянці з собаками (Getty Images)

Їзда верхи

У це складно повірити, але королева Єлизавета II їздила верхи на конях майже до свого 95-річчя. Часто її можна було побачити на коні на території Віндзорського замку.

Як стверджують джерела з оточення королеви, вона була шалено розчарована тим, що їй довелося відмовитися від верхової їзди.

Медичне обслуговування

Без пильної уваги та догляду кращих медиків країни звичайно ж не обійшлося. Королева дійсно мала медичне обслуговування світового класу, і лікарі пильно стежили за її здоров'ям.

Завдяки лікарям королева дуже рідко хворіла і як стверджують в Букінгемському палаці - була слухняною пацієнткою.

Кажуть, що в усі подорожі королева з собою завжди брала пакет з власною кров'ю. На випадок надзвичайної ситуації. Її завжди супроводжував професійний лікар, у якого була сумка з мобільним дефібрилятором і величезною аптечкою - на всі випадки життя.

Фото: Королева Єлизавета до 95 років їздила верхи (Getty Images)

Щасливий шлюб

Королева Єлизавета і принц Філіп прожили в шлюбі 73 роки. Принц Філіп був дуже відданий своїй дружині та в усьому її підтримував. А на думку психологів і вчених, міцний і довгий шлюб значно знижує ризик розвитку деменції, збільшує тривалість життя.

Просте харчування

Колишній королівський шеф - кухар Букінгемського палацу Даррен Макгрейді розповідав, що у королеви чотири прийоми їжі в день - сніданок, обід, полуденок і вечеря.

Єлизавета II віддавала перевагу простим і звичайним стравам - риба або овочі на грилі, курячий салат. І до речі, королева не особливо шанувала часник і гострі спеції. Не любила вона також фастфуд, в її меню були тільки добре просмажені стейки з яловичини, і в палаці не сильно шанували морепродукти.

В її меню практично не було яєць, а ранок вона починала з чашки гарячого чаю з молоком, без цукру.

Макгрейді зізнався, що за 15 років своєї роботи в палаці, ніколи не готував королеві страви з макаронами та рисом.

Фото: Королева Єлизавета називала своїх коргі найкращою підтримкою (Getty Images)

Помірні надмірності

Королева Єлизавета II була небайдужа до джину, шампанського і Дюбонні (французький аперитив на основі кріпленого вина). Також вона любила солодке та особливо - шоколад. Але різні задоволення вона дозволяла собі помірно - не більше одного десерту або келиха.

До речі, раз на тиждень королева дозволяла собі й шкідливу їжу - у п'ятницю їй готували рибу зі смаженою картоплею.

Не думала про погане

Як стверджують в Women and Home, королева не вважала корисним вихлюпувати негативні емоції та аналізувати невдачі. Також вона не любила міркувати про минуле. Зі своїм нескінченним списком обов'язків і величезною відповідальністю Єлизавета II справлялася за допомогою простої формули:

"Яким би дивним або нудним не був досвід, я отримую від нього задоволення", - говорила вона.

Тобто, королева практично у всіх життєвих подіях і ситуаціях шукала щось позитивне і вигідне для себе.

Почуття обов'язку

Королеву Єлизавету II всі знали, як цілеспрямовану людину. Ця якість, а також почуття обов'язку їй дозволяли залишатися довгий час дуже активною. Психологи стверджують, що мета, хобі або сильні захоплення, здатні продовжити людині життя і дозволяють знаходити енергію та активність.