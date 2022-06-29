Британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель та цікавився відновленням аеродрому: фото і відео

Зокрема, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бренсон закликав світ підтримати Україну: "Ми не повинні залишати країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це".

У Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом підприємства "Антонов" та можливостями його відновлення.

Також Річард Бренсон на власні очі побачив, як окупанти зруйнували два найбільші за вантажопідйомністю українські літаки у світі: Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія".

У Гостомель приїхав британський мільярдер Річард Бренсон (facebook.com/dumenkotaras)

Народний депутат Давид Арахамія повідомив, що у Гостомелі із Бренсоном також обговорили проєкт будівництва нового літака "Мрія" та перспективи співпраці в космічній сфері.

"Він висловив готовність допомагати всім, чим зможе, був приємно приголомшений нашим оптимізмом і тим, що навіть у такі важкі хвилини ми думаємо про те, як здійснити стрибок в авіакосмічному будівництві", - написав Арахамія.

У Гостомель приїхав британський мільярдер Річард Бренсон (t.me/David_Arakhamia/96)

Що відомо про Річарда Бренсона

Річард Бренсон - це британський бізнесмен і засновник корпорації Virgin Group (до її складу входить одна з найбільш відомих космічних компаній Virgin Galactic, що розробляє літаки для космічного туризму". Зараз кількість компаній, які входять до Virgin Group, становить близько 360.

Також статки Бренсона оцінюються в більш як 5 млрд доларів.

Окрім того, Бренсон постійно виступав на підтримку України. Наприкінці січня він опублікував статтю, в якій заявив, що лідери бізнесу мають об'єднатись та відстояти суверенітет України на тлі загострення російської агресії.