Британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель та цікавився відновленням аеродрому: фото і відео

Британський мільярдер та власник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон відвідав місто Гостомель Київської області. Він вивчив можливості реконструкції аеродрому "Антонов".
Відео візиту мільярдера опублікували на сторінці "Укроборонпрому" у Telegram.
Зокрема, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бренсон закликав світ підтримати Україну: "Ми не повинні залишати країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це".
У Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом підприємства "Антонов" та можливостями його відновлення.
Також Річард Бренсон на власні очі побачив, як окупанти зруйнували два найбільші за вантажопідйомністю українські літаки у світі: Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія".
Народний депутат Давид Арахамія повідомив, що у Гостомелі із Бренсоном також обговорили проєкт будівництва нового літака "Мрія" та перспективи співпраці в космічній сфері.
"Він висловив готовність допомагати всім, чим зможе, був приємно приголомшений нашим оптимізмом і тим, що навіть у такі важкі хвилини ми думаємо про те, як здійснити стрибок в авіакосмічному будівництві", - написав Арахамія.
Річард Бренсон - це британський бізнесмен і засновник корпорації Virgin Group (до її складу входить одна з найбільш відомих космічних компаній Virgin Galactic, що розробляє літаки для космічного туризму". Зараз кількість компаній, які входять до Virgin Group, становить близько 360.
Також статки Бренсона оцінюються в більш як 5 млрд доларів.
Окрім того, Бренсон постійно виступав на підтримку України. Наприкінці січня він опублікував статтю, в якій заявив, що лідери бізнесу мають об'єднатись та відстояти суверенітет України на тлі загострення російської агресії.
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