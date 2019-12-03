Віра Брежнєва розлучається з Меладзе: з'явилися докази

Віра Брежнєва викликала нову хвилю чуток про розлучення із продюсером Костянтином Меладзе. Співачка видалила всі спільні знімки з чоловіком і подалася в бізнес-вумен.

Нещодавно Брежнєва оголосила про вихід власної лінії косметики. Співачка ходить по презентаціям в ролі бізнес-леді. А з її Instagram зникли майже всі фото і згадки про чоловіка.

Залишився лише знімок, зроблений в травні 2019 року. У підписі до нього Брежнєва з запізненням привітала чоловіка з днем народження, після того почали говорити про розлад у зоряному тандемі.

Брежнєва підігріла чутки про розлучення з Меладзе (скрін: instagram.com/ververa)

Варто відзначити, що чутки про розрив пари поповзли після того, як Меладзе запідозрили в романі з його екс-підопічною з групи ВІА Гра Ерікою Герцег. Тоді Брежнєва з усіх сил намагалася довести, що це не так.

Співачка опублікувала знімки з чоловіком і іронізувала, мовляв який він молодець, і пісні писати всім встигає і бізнесом займається, ще й "наліво" встигає сходити.

На даний момент ця публікація зникла з соціальної мережі артистки.

Нагадаємо, у Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе довгі роки був таємний роман. Заради співачки продюсер пішов від дружини Яни, з якою прожив багато років, і у них народилося троє спільних дітей.

У 2015 співачка і музикант зіграли таємне весілля в Італії. Колишня дружина Меладзе з дітьми живе в Києві, у 2014 році вона вийшла заміж за бізнесмена.