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Лгуна на сайте знакомств можно вычислить легко: на что обратить внимание

Как определить обманщика на сайте знакомств (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сайты знакомств в современном мире стали уже привычным способом с кем-то познакомиться. Но от встреч с обманщиками никто не застрахован, а люди склонны врать о себе на таких сайтах.

Психологи Джеффри Ханкок и Каталина Тома из Университета Висконсин-Мэдисон провели ряд исследований и выяснили, как обманщики на сайтах знакомств себя выдают.

Как проводили исследование

Для получения результата анализировали сразу 4 веб-сайта знакомства и сравнили, что писали о себе несколько тысяч постоянных пользователей. Данные сравнивали с реальными характеристиками человека.

Оказалось, что почти все пользователи лгут о себе на страницах сайтов знакомства. Чаще всего ложь была не критическая. Женщины занижали свой реальный вес на 4 кг, мужчины - на 1 кг. Почти половина говорила неправду о своем росте и каждый пятый - о своем возрасте. Женским фотографиям было в среднем уже год-полтора, а мужским - около 6 месяцев.

Кстати, исследователи проверили, могут ли узнать лгунов другие посетители сайтов - предложили добровольцам определить, кто говорит неправду. Результат был нулевой - никому не удалось распознать обманщика.

Как же можно определить лгуна

Оказалось, что обманщики избегают пользоваться местоимением "я", а также "мне", "сам". Как объясняют ученые - это для того, чтобы дистанцироваться от своей лжи. Вместо этого появляется много отрицаний: "нет", "не", "никогда".

Также стоит обратить внимания на отдельные слова и словосочетания. Лгуны вместо слова "счастливый" чаще пишут "не грустный", вместо "веселый" - "не скучный".

Если в профайле указаны неверные сведения о себе, то в переписке такой пользователь избегает разговоров о своей внешности.

Лжецы вынуждены придумывать истории, которые не противоречат друг другу и не вызывают подозрений. Мозг на это тратит много ресурсов и ищет способы снизить нагрузку. В их историях будет мало предлогов и союзов: "но", "кроме", "без". Предложения будут короткими и простыми, а сказуемых будет много: ходил, пошел, направлялся, взял, отдал.

На что еще обратить внимание:

  • Анкета будет максимально обезличена - там не будет личных местоимений, но будет содержаться много негативных слов и отрицаний.
  • Мало союзов и много глаголов-действий.
  • Эмоциональные слова-подсказки будут преобладать над общим количеством когнитивно-связанных слов.

"Люди врут, чтобы оправдать ожидания той аудитории, на интерес которой претендуют", - подчеркивает профессор Каталина Тома.

Кстати, ранее мы писали о том, от каких мужчин на сайтах знакомств стоит бежать подальше.

А еще рассказывали о том, что психологи объяснили, как распознать в мужчине лжеца или бабника.

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