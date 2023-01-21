Лгуна на сайте знакомств можно вычислить легко: на что обратить внимание

Как проводили исследование

Для получения результата анализировали сразу 4 веб-сайта знакомства и сравнили, что писали о себе несколько тысяч постоянных пользователей. Данные сравнивали с реальными характеристиками человека.

Оказалось, что почти все пользователи лгут о себе на страницах сайтов знакомства. Чаще всего ложь была не критическая. Женщины занижали свой реальный вес на 4 кг, мужчины - на 1 кг. Почти половина говорила неправду о своем росте и каждый пятый - о своем возрасте. Женским фотографиям было в среднем уже год-полтора, а мужским - около 6 месяцев.

Кстати, исследователи проверили, могут ли узнать лгунов другие посетители сайтов - предложили добровольцам определить, кто говорит неправду. Результат был нулевой - никому не удалось распознать обманщика.

Как же можно определить лгуна

Оказалось, что обманщики избегают пользоваться местоимением "я", а также "мне", "сам". Как объясняют ученые - это для того, чтобы дистанцироваться от своей лжи. Вместо этого появляется много отрицаний: "нет", "не", "никогда".

Также стоит обратить внимания на отдельные слова и словосочетания. Лгуны вместо слова "счастливый" чаще пишут "не грустный", вместо "веселый" - "не скучный".

Если в профайле указаны неверные сведения о себе, то в переписке такой пользователь избегает разговоров о своей внешности.

Лжецы вынуждены придумывать истории, которые не противоречат друг другу и не вызывают подозрений. Мозг на это тратит много ресурсов и ищет способы снизить нагрузку. В их историях будет мало предлогов и союзов: "но", "кроме", "без". Предложения будут короткими и простыми, а сказуемых будет много: ходил, пошел, направлялся, взял, отдал.

На что еще обратить внимание:

Анкета будет максимально обезличена - там не будет личных местоимений, но будет содержаться много негативных слов и отрицаний.

Мало союзов и много глаголов-действий.

Эмоциональные слова-подсказки будут преобладать над общим количеством когнитивно-связанных слов.

"Люди врут, чтобы оправдать ожидания той аудитории, на интерес которой претендуют", - подчеркивает профессор Каталина Тома.