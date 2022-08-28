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Знайомства в мережі: як швидко розпізнати брехуна, бабія або одруженого?

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Неділя 28 серпня 2022 22:07
Знайомства в мережі: як швидко розпізнати брехуна, бабія або одруженого? Фото: Як розпізнати брехуна при знайомстві в мережі (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Знайомства в соціальних мережах або у спеціальних додатках зараз зовсім не рідкість. І таким способом багато людей дійсно знаходять своїх половинок.

Цей спосіб нічим не відрізняється від більш традиційних і дозволяє розширити географію своїх знайомств і знайти того, з ким в реальному житті зустрітися було б складно.

Але як же швидко розпізнати брехуна або одруженого чоловіка - читайте в матеріалі нижче.

На просторах інтернету познайомитися можна з різними чоловіками - будь-якого віку, професії, віросповідання та інтересів. Але експерти виділили 8 типів, які зустрічаються найчастіше.

Вільний, але одружений

Цей тип чоловіків відрізняється романтичністю і вогнем, але часто пропадає на тривалий час, може різко перервати діалог і послатися на дурну причину. Виявити у нього дівчину або дружину непросто - він буде відкидати будь-які підозри. Однак такого чоловіка видає брехня в дрібницях або невідповідність в словах.

"Привіт, давай зустрінемось"

Такі чоловіки дуже заманливо починають діалог, на фото у них приємна зовнішність і хороша фігура. Але найчастіше вони не налаштовані на серйозні та тривалі відносини.

Наполегливі вмовляння зустрітися пов'язані з бажанням здобути швидку перемогу і похвалитися собою. Перша відмова їх зазвичай не задовольняє, вони зникають, а потім знову починають атакувати.

Творець

Вони надсилають красиві картинки та вірші, можуть годинами говорити про мистецтво і дивитися з тобою фільми одночасно на відстані. Такі чоловіки швидко починають закохуватися і найчастіше - в образ, який самі придумали.

І досить кількох днів, щоб вони розчарувалися і побігли підшукувати собі нову музу.

Хтивий шанувальник

Такі чоловіки починають слати в повідомлення різні картинки з красивими та романтичними текстами. Вони активно ведуть листування, коментують кожне слово і майже відразу ж починають активно показувати своє захоплення жінкою.

Не варто думати, що цей чоловік по-особливому ставиться до жінки. На сторінках інших дам, а також на сторінках друзів він проявляє активність не менше.

Уникає особистої зустрічі

Вельми загадковий тип чоловіків, які ведуть довгі та змістовні листування, обсипають компліментами та навіть зізнаються в почуттях. Але варто натякнути на особисту зустріч - зникають.

З ними дуже приємно спілкуватися, їх можна слухати годинами, у них відмінна освіту, але швидше за все в їхньому житті немає хорошої роботи та інших досягнень.

Небажання зустрічатися особисто часто пов'язано з комплексами, особистими та любовними невдачами. Такі чоловіки знаходяться в пошуку свого ідеалу і вважають себе невизнаними геніями. І часом це дійсно правда.

Уважний і чуттєвий

Його увага і залицяння швидко стають настирливими. Він бажає доброго ранку, вечора, дня доби, запитує тричі на день про самопочуття, про те, що снилося, з'ясовує настрій.

Така поведінка, але в міру, приємна від коханої людини в близьких постійних стосунках. Але ось від малознайомого хлопця це виглядає дивно і найчастіше такі чоловіки намагаються просто компенсувати свої невдачі в минулих особистих стосунках.

Скиглій

Він постійно ділиться своїми проблемами й майже кожна з них порівнянна з катастрофою. У нього, як правило, моторошна колишня, яка використовувала його і кинула. А також погана робота і колеги.

Добра, як правило, тільки мама. І якщо картина виглядає саме так, значить саме мама робить найсильніше на нього тиск і тим самим заважає побудувати йому своє життя самостійно.

Підліток

І тут справа може бути навіть не у віці. Проблема спілкування в Інтернеті в тому, що ти ніколи не знаєш, хто знаходиться по той бік чату. Чоловік 30 років може виявитися пенсіонером, а дорослий директор власної фірми - підлітком 16 років.

Розв'язати це питання можна дуже просто - поспілкуватися по відеодзвінку. Якщо шанувальник будь-якими способами відмовляється - будьте впевнені, що він бреше.

Інша печаль - 40-річні підлітки. Це чоловіки, які у своєму ментальному розвитку залишилися на рівні 18 років. Вони можуть займатися спортом, мати хорошу роботу, майно, але при цьому спосіб мислення - як у хлопчиська. Вони не беруть на себе відповідальність і живуть одним днем.

До речі, раніше ми писали про те, які 6 ознак вкажуть, що ви готові до нових відносин.

А ще розповідали про те, яким жінкам і чоловікам найважче знайти любов.

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