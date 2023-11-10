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"Брехло лживое". Полякова гневно высказалась об Остапчуке

Оля Полякова разнесла Владимира Остапчука за ложь (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Оля Полякова назвала телеведущего Владимира Остапчука "лжецом", вспомнив, как он в передаче Маше Ефросининой "Экзамен" сказал ей неправду, рассказывая о своей якобы счастливой семейной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск YouTube-шоу "Дорослі дівчатка".

Полякова о Остапчуке

Тема свежего выпуска совместного с Поляковой и Ефросининым проекта была посвящена лжи.

Маша Ефросинина и Оля Полякова (фото: скриншот)

Обсуждая это, Маша сказала, что за всю историю ее YouTube-шоу "Экзамен" только один гость не был искренним с ней.

Речь шла о блогерше Саше Бо, которая сначала в интервью делилась, как она счастлива в браке с Игорем Пустовитом, а уже во втором разговоре с ведущей шокировала новостью о разводе.

На этом моменте исполнительница остановила подругу и напомнила ей, что был еще один человек, который говорил неправду на интервью, и это Владимир Остапчук.

 

"А Остапчук?! Брехло лживое", - эмоционально сказала артистка.

По словам Ефросининой, шоумен рассказывал ей, что у него нет проблем в отношениях с женой, хотя позже оказалось, что он уже полгода живет с другой женщиной.

"Я рассказываю об истории, когда мы с одной героиней записали два интервью. Остапчук, этот человек пришел и полностью обо всем наврал. Он рассказал о своей счастливой прекрасной жизни с женщиной и детьми. Врал, потому что он полгода уже как живет с другой женщиной. Ему с этим жить и его совести тоже", - сказала она.

 

Напомним, на момент интервью (2019 год) Владимир был женат на Елене Войтенко, которая родила ему двоих детей.

Впоследствии стало известно, что у Остапчука есть роман с нотариусиней Кристиной Горняк, с которой он тоже уже расторг брак.

Третьей его супругой стала 23-летняя Екатерина Полтавская.

Напомним, недавно известный певец рассказал, как его бабушка на Урале поддерживает Украину в окружении "бешеных зомби".

Также звезда украинских сериалов рассказала об агрессивном "актере", к которому просили не приближаться.

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Маша ЕфросининаОля ПоляковаВладимир ОстапчукКристина Горнякзвезды шоу-бизнеса