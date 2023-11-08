Звезда украинских сериалов рассказала об агрессивном "актере", к которому просили не приближаться

На днях на телеэкраны вышел легкий и веселый сериал "Голова". Это ситком о перспективной молодежи и украинской деревне, который можно смотреть с понедельника по четверг в 19:00 на Новом канале.

Во время съемок сериала происходило много курьезных событий. Об одной из таких РБК-Украина (проект Styler) рассказала актриса Полина Фролова, исполняющая в "Голове" роль блогерши Миланы.

Стоит сразу отметить, что большинство событий сериала разворачиваются в очень заброшенном селе Антоновка. Кроме главных персонажей и привычных актеров массовых сцен были и важные "непрофессиональные актеры".

В кадр попадали коза, коровы, куры. Но особую роль сыграл петух.

"Съемки с петушком получились очень веселые. Во-первых, у него были дублеры. Это, наверное, единственный персонаж, у которого в нашем сериале они вообще были", - с улыбкой рассказывает девушка.

Полина Фролова во время съемок "Главы" (фото: Новый канал)

Почему так произошло? На то есть свои причины

Первый петух после съемки скрылся. Художники-постановщики искали его, бегали повсюду, но тщетно. На следующий день приехал его дублер. Он по сравнению с первым петухом был достаточно агрессивным. Меня предупредили об этом и попросили близко к нему не приближаться. С этим "актером" я держала дистанцию. Что случилось со вторым, не знаю, но был также третий петух! Извиняюсь, но того запомнила по очень неприятному запаху. После каждого дубля просила антисептик, потому что мне казалось, что мои руки - это курятник", - вспоминает актриса.

В "Голове" можно увидеть необычных "актеров" (фото: Новый канал)

"Что-то этот петух не подготовился к съемке, так что работать было тяжеловато. Из всех трех партнеров-петухов мне больше всего понравился первый, с которым у нас получился классный конект. Вот теперь вы знаете секретик, что Аркаш, а так звали петушка в сериале, на площадке было три", - добавила Полина.

Во время съемок серии сменилось три петуха (фото: Новый канал)

Что известно о сериале "Голова"

"Голова" - это ситком о перспективной молодежи, жизненном вызове, приоритетах, украинской деревне и наших чрезвычайных людях.

По сюжету главный герой Антон заключает пари с ректором университета о том, что он "поднимет" любое украинское село и сделает из него что-то вроде "Силиконовой долины".

Ректор хватается за эти слова и предлагает парню за полгода сменить село Антоновку.

Вместе с Антоном в путешествие отправляются его друзья - гений математики Богдан и блогер Милана. В Антоновке они сталкиваются с разными проблемами села. А поскольку у молодых людей нет практического опыта работы в этой области, им приходится придумывать нестандартные решения.

Кто снимается в сериале

Актерский состав "Головы" состоит из молодых украинских актеров, которые уже в первые съемочные дни показали талант и мастерство.

Полина Фролова (фото: instagram.com/polinaa_frolova)

Кроме Полины Фроловой, которая, к слову, уже известна с участием в сериалах "Доктор Ковальчук", "Женский врач", "Не говори мне о любви", "Игра в судьбу" и других, здесь снялись Евгений Лесничий, Дмитрий Гирявец, Ирина Гришка и Мария Стопник.

Полина с другими актерами "Председатели" (фото: instagram.com/polinaa_frolova)

А вот второстепенные роли исполнят известные актеры Александр Рудынский, Михаил Кукуюк, Елена Новикова, Анатолий Тихомиров, Екатерина Вишнева и другие звезды украинского ТВ.