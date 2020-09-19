Марення сивої кобили: Лукашенко знову наразився на критику

Олександр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Станіслав Шушкевич назвав Олександра Лукашенка ідіотом

Те, що Олександр Лукашенко закрив кордон з Литвою і Польщею, а також посилив патрулювання кордону з Україною, це "ідіотизм і марення сивої кобили". Так як ніяких загроз з боку європейських країн для Білорусі на сьогоднішній день немає.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 18 вересня сказав екс-голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич.

"Заяву про закриття кордону назвати пристойним словом я взагалі не можу. Це марення сивої кобили. Лукашенко програв вибори, народ вийшов на майдан, на вулиці і почав протестувати..." - сказав він.

При цьому Шушкевич нагадав, що першим Лукашенка привітав президент Росії Володимир Путін.

"Я думаю, він розумів, що це фальсифікація. Але це було вигідно йому. А винним зробили Захід, як було прийнято в Радянському Союзі... Загрози з Польщі, Литви - ні. Ніякої загрози. Це ідіотизм якийсь", - сказав Шушкевич.

Шушкевич висловився про Лукашенка

Зазначимо, що США і ЄС на наступному тижні оголосять санкції проти Білорусі.

Дивіться весь випуск "Свободи слова Савіка Шустера", у якому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповідає деталі історії з "вагнерівцями", а також про те, що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі. Також експерти роздумують на тему того, що для України несе рішення Лукашенка закрити кордони. Крім того, ви дізнаєтеся, як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців.

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" мова йшла про білоруських опозиціонерів, а також навчання під час карантину в Україні.

Дивіться зокрема, як Дмитро Гордон розкриває таємницю того, чому Путін ненавидить Лукашенка. А також згадує, як невизнаний президент Білорусі познущався над господарем Кремля.

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка

Крім того, Давид Сакварелідзе і Юрій Арістов в ефірі розповіли про те, які у них були відчуття, коли вони хворіли коронавірусом, і чому українські лікарі - герої.

Сакварелідзе і Арістов про те, як перехворіли COVID-19

Також директор чернівецької школи з "червоної зони" Уляна Легусова розповіла, яких дій очікує від влади для нормалізації навчального процесу.

Вчителі гадають: що ж буде з навчанням у "червоній зоні"?

Не обійшлося і без емоцій. Так, директор київської спеціалізованої школи висловив претензії до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Директор школи Дмитро Ламза емоційно звернувся до Степанова

До слова, сам Степанов теж зробив важливу заяву про COVID-19. Зокрема, міністр заявив, що в плані пандемії Україна "йде не за найкращим сценарієм"... При цьому міністр нарвався на критику з боку мера Тернополя, який знаходиться в "червоній зоні".

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував роботу шкіл, незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні"