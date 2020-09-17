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Білорусь посилює кордон з Україною та закриває з Польщею та Литвою

Мінськ, Четвер 17 вересня 2020 20:31
Білорусь посилює кордон з Україною та закриває з Польщею та Литвою
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрій Козловський

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про посилення кордону з Україною. Він звернувся до народів Литви, Польщі та України.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

Він заявив, що змушений також закрити кордон з Литвою і Польщею.

"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів-армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу - з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашої братської України", - заявив Лукашенко.

Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України, попросивши їх протистояти розв'язуванню війни.

"Зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні", - закликав Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив про готовність приєднатися до війни у разі агресії країн Заходу проти Росії.

Раніше Лукашенко не виключав агресії проти Білорусі з боку Росії, якщо країна вирішить приєднатися до НАТО.

Зазначимо, Лукашенко звинуватив Україну і країни Заходу в управлінні протестами в Білорусі.

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