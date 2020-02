Бред Пітт цікаво пожартував над принцом Гаррі: Вільям скорчив гримасу

Герцоги Кембриджські відреагували нам жарт Бреда Пітта

Бред Пітт удостоївся престижної кінопремії BAFTA за роль другого плану в картині "Одного разу... в Голлівуді", але особисто забрати свою нагороду не зміг за сімейними обставинами. Замість нього на сцену піднялася актриса Марго Роббі. Артистка прочитала промову Пітта, в якій він пожартував на тему "Мегзита", так як актор чудово знав, що в залі будуть герцоги Кембриджські.

"Бред каже, що буде називати цю премію "Гаррі", тому що він в захваті від того, що зможе привезти її в Штати. Його слова, не мої", — сказала Марго Роббі.

Принц Гаррі на кінопремії BAFTA (Скріншот з Twitter)

Гості премії розсміялися і вибухнули оплесками. Розпливлася в усмішці і Кейт Міддлтон, чого не скажеш про принца Вільяма, на обличчі якого можна було побачити дивну гримасу.

Brad Pitt’s full speech at the BAFTA’s given by Margot Robbie pic.twitter.com/H77zlRla8d