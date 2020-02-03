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Бред Пітт цікаво пожартував над принцом Гаррі: Вільям скорчив гримасу

STYLERПерсони    03.02.2020 - 15:09
Бред Пітт цікаво пожартував над принцом Гаррі: Вільям скорчив гримасу
Бред Пітт пожартував на BAFTA (Колаж РБК-Україна)

Герцоги Кембриджські відреагували нам жарт Бреда Пітта

Бред Пітт удостоївся престижної кінопремії BAFTA за роль другого плану в картині "Одного разу... в Голлівуді", але особисто забрати свою нагороду не зміг за сімейними обставинами. Замість нього на сцену піднялася актриса Марго Роббі. Артистка прочитала промову Пітта, в якій він пожартував на тему "Мегзита", так як актор чудово знав, що в залі будуть герцоги Кембриджські.

"Бред каже, що буде називати цю премію "Гаррі", тому що він в захваті від того, що зможе привезти її в Штати. Його слова, не мої", — сказала Марго Роббі.

Бред Пітт цікаво пожартував над принцом Гаррі: Вільям скорчив гримасу

Принц Гаррі на кінопремії BAFTA (Скріншот з Twitter)

Гості премії розсміялися і вибухнули оплесками. Розпливлася в усмішці і Кейт Міддлтон, чого не скажеш про принца Вільяма, на обличчі якого можна було побачити дивну гримасу.

Нагадаємо, після відмови від королівських титулів принц Гаррі і Меган Маркл залишили Лондон, підшукавши для себе розкішний будинок у Канаді. Герцоги Сассекські освоюються в Північній Америці і не поспішають повертатися в Британію.

Кейт Міддлтон прийшла на премію BAFTA в платті, яке вже одягала 8 років тому Анджеліна Джолі обурена і готова мстити Бреду Пітту за возз'єднання з Дженніфер Еністон
Новини України Брэд ПиттПринц Вільям
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