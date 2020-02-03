ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Брэд Питт интересно пошутил над принцем Гарри: Уильям скорчил гримасу

STYLERПерсоны    03.02.2020 - 15:09
Брэд Питт интересно пошутил над принцем Гарри: Уильям скорчил гримасу
Брэд Питт пошутил на BAFTA (Коллаж РБК-Украина)

Герцоги Кембриджские отреагировали нам шутку Брэда Питта

Брэд Питт удостоился престижной кинопремии BAFTA за роль второго плана в кинокартине "Однажды… в Голливуде", но лично забрать свою награду не смог по семейным обстоятельствам. Вместо него на сцену поднялась актриса Марго Робби. Артистка прочитала речь Питта, в которой он пошутил на тему "Мегзита", так как актер прекрасно знал, что в зале будут герцоги Кембриджские.

"Брэд говорит, что будет называть эту премию "Гарри", потому что он в восторге от того, что сможет привезти ее в Штаты. Его слова, не мои", — сказала Марго Робби.

Брэд Питт интересно пошутил над принцем Гарри: Уильям скорчил гримасу

Принц Гарри на кинопремии BAFTA (Скриншот из Twitter)

Гости премии рассмеялись и взорвались аплодисментами. Расплылась в улыбке и Кейт Миддлтон, чего не скажешь о принце Уильяме, на лице которого можно было увидеть странную гримасу.

Напомним, после отказа от королевских титулов принц Гарри и Меган Маркл покинули Лондон, присмотрев для себя роскошный дом в Канаде. Герцоги Сассекские осваиваются в Северной Америке и не спешат возвращаться в Британию.

Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в платье, которое уже надевала 8 лет назад Анджелина Джоли возмущена и готова мстить Брэду Питту за воссоединение с Дженнифер Энистон
Новости Украины Брэд ПиттПринц Уильям
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь