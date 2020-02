Брэд Питт интересно пошутил над принцем Гарри: Уильям скорчил гримасу

Герцоги Кембриджские отреагировали нам шутку Брэда Питта

Брэд Питт удостоился престижной кинопремии BAFTA за роль второго плана в кинокартине "Однажды… в Голливуде", но лично забрать свою награду не смог по семейным обстоятельствам. Вместо него на сцену поднялась актриса Марго Робби. Артистка прочитала речь Питта, в которой он пошутил на тему "Мегзита", так как актер прекрасно знал, что в зале будут герцоги Кембриджские.

"Брэд говорит, что будет называть эту премию "Гарри", потому что он в восторге от того, что сможет привезти ее в Штаты. Его слова, не мои", — сказала Марго Робби.

Принц Гарри на кинопремии BAFTA (Скриншот из Twitter)

Гости премии рассмеялись и взорвались аплодисментами. Расплылась в улыбке и Кейт Миддлтон, чего не скажешь о принце Уильяме, на лице которого можно было увидеть странную гримасу.

Brad Pitt’s full speech at the BAFTA’s given by Margot Robbie pic.twitter.com/H77zlRla8d