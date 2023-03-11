Брэд Питт готовится в седьмой раз стать отцом, - СМИ

Нестареющий голливудский секс-символ Брэд Питт снова готовится стать отцом. Говорят, что актер и его избранница 29-летняя фитнес-блогер Инес де Рамон настолько счастливы, что планируют совместного ребенка.

Что известно о звездной паре

Недавно Питт свозил Инес в Париж. После этой поездки в их личной жизни намечаются существенные изменения.

"Брэд превратил их поездку во Францию во что-то особенное. Инес рассказала друзьям, что чувствовала себя как принцесса. У них сейчас действительно период "медового месяца". Они также сообщили друзьям, что открыты для того, чтобы иметь общего ребенка.

Брэда Питта и Инес де Рамон уже не раз видели вместе (фото: dailymail.co.uk)

Никого не удивит, если скоро Инес объявит о беременности", - говорится в сообщении.

Exclusif : Brad Pitt et sa petite amie Inés de Ramon al Fouquet's des Champs Elysées, després la cérémonie des César. #Cesar2023 #bradpitt pic.twitter.com/QZB6N72kxE — Paris Match (@ParisMatch) 25 February 2023

Джен в курсе

Интересно то, что о таких планах Брэда Питта знает и его бывшая жена Дженнифер Энистон (это та, что была до Анджелины Джоли).

Экс-супруги остались в хороших отношениях, однако она испытывает смешанные чувства, ведь вопрос детей во времена их совместной жизни был "больным".

Этот ребенок может стать для Брэда седьмым

После съемок "Мистера и миссис Смит" Брэд Питт закрутил роман с Анджелиной Джоли. Актриса родила ему троих детей, а еще троих они усыновили.

Пара воспитывает Захару из Эфиопии, Медокса из Камбоджи, Пакса из Вьетнама, а также биологических детей - дочь Шайло и двойню Нокса и Вивьен.

В сентябре 2016 года после 11 лет совместной жизни пара Джоли-Питт разошлась.