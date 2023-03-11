Бред Пітт готується всьоме стати батьком, - ЗМІ

Нестаріючий голівудський секс-символ Бред Пітт знову готується стати батьком. Подейкують, що актор та його обраниця 29-річна фітнес-блогерка Інес де Рамон настільки щасливі, що планують спільну дитину.

Що відомо про зіркову пару

Нещодавно Пітт звозив Інес до Парижа. Після цієї поїздки в їхньому особистому житті намічаються істотні зміни.

"Бред перетворив їхню поїздку до Франції у щось особливе. Інес розповіла друзям, що відчувала себе як принцеса. У них зараз дійсно період "медового місяця". Вони також повідомили друзям, що відкриті для того, щоб мати спільну дитину.

Бреда Пітта та Інес де Рамон вже не раз бачили разом (фото: dailymail.co.uk)

Нікого не здивує, якщо скоро Інес оголосить про вагітність", - говориться в повідомленні.

Exclusif : Brad Pitt et sa petite amie Inès de Ramon au Fouquet’s des Champs Élysées, après la cérémonie des César. #Cesar2023 #bradpitt pic.twitter.com/QZB6N72kxE — Paris Match (@ParisMatch) February 25, 2023

Джен в курсі

Цікаво те, що про такі плани Бреда Пітта знає і його колишня дружина Дженніфер Еністон (це та, що була до Анджеліни Джолі).

Експодружжя залишилося у добрих відносинах, проте вона відчуває змішані почуття, адже питання дітей у часи їхнього спільного життя було "хворим".

Ця дитина може стати для Бреда сьомою

Після зйомок "Містера і місіс Сміт" Бред Пітт закрутив роман з Анджеліною Джолі. Акторка народила йому трьох дітей, а ще трьох вони усиновили.

Пара виховує Захару з Ефіопії, Медокса з Камбоджі, Пакса з В'єтнаму, а також біологічних дітей - доньку Шайло і двійнят Нокса і Вів'єн.

У вересні 2016 року після 11 років спільного життя пара Джолі-Пітт розійшлася.