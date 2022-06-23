"Час закінчується". Полонений британець повідомив рідним, що його скоро стратять бойовики "ДНР"
Полонений громадянин Британії Ейден Аслін, який в якості добровольця бився проти Росії на боці ЗСУ, подзвонив рідним і повідомив їм, що його скоро стратять бойовики "ДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Повідомляється, що Аслін зв'язався з рідними і попрощався з ними. Він зазначив, що "його час закінчується".
Бабуся полоненого в коментарі виданню заявила, що Ейден подзвонив своїй матері і сказав їй, що бойовики "ДНР" повідомили йому, що нібито ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок щодо його звільнення, тому він буде страчений.
"Я повинна вірити тому, що сказав нам Ейден, що якщо "ДНР" не отримає ніякої відповіді, вони стратять його. Очевидно, я сподіваюся, що це неправда", - заявила бабуся Аслина.
Як відомо, "суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці України до смертної кари. Їх планують розстріляти.
Пізніше стало відомо, що полонених британців Ейдена Асліна і Шона Піннера можуть обміняти на раніше затриманого кума президента Росії Віктора Медведчука.