"Час закінчується". Полонений британець повідомив рідним, що його скоро стратять бойовики "ДНР"

Полонений громадянин Британії Ейден Аслін, який в якості добровольця бився проти Росії на боці ЗСУ, подзвонив рідним і повідомив їм, що його скоро стратять бойовики "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Повідомляється, що Аслін зв'язався з рідними і попрощався з ними. Він зазначив, що "його час закінчується".

Бабуся полоненого в коментарі виданню заявила, що Ейден подзвонив своїй матері і сказав їй, що бойовики "ДНР" повідомили йому, що нібито ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок щодо його звільнення, тому він буде страчений.