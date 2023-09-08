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"Брать уже нечего". В Барселоне ограбили украинскую дизайнерку украшений Валерию Гузему

Квартиру Валерии Гуземы ограбили (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинскую дизайнерку ювелирных украшений Валерию Гузему ограбили в Барселоне. Из ее квартиры воры вынесли все ценные вещи, а после себя оставили сплошной бардак.

Об этом Валерия написала в Instagram.

Что известно об инциденте

"Хочу, чтобы вы поучились на моих ошибках. Если вы в Барселоне, и где бы то ни было, разве, что не в Швейцарии, не поленитесь и поставьте вовремя сигнализацию и охрану, чтобы потом не было такого, как на втором фото", - написала Валерия и прикрепила к посту фото квартиры, в которой воры устроили бардак.

При этом она отметила, что ее обокрали уже давно.

"Я отнеслась к этому спокойно, поблагодарила Бога, что взял материальным. Вдруг еще кто-то хотел ограбить нас - брать уже нечего", - добавила Гузема.

Воры перевернули всю квартиру Гуземы (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Дизайнер также к посту прикрепила фото устройств сигнализации и камер, которые делают фото, когда срабатывает сигнал тревоги, что кто-то ворвался в жилье.

Гузема призвала украинцев не повторять ее ошибки и установить сигнализацию у себя дома (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

В Барселоне высокий уровень краж

Под постом Валерии украинцы оставляют комментарии со словами поддержки. Некоторые рассказывают, что также были жертвами воров в Барселоне, а полиция не реагировала должным образом.

Что пишут люди:

  • Лера, сочувствую очень… нас тоже обокрали по дороге к Барселоне - из машины все вещи вынесли, а везли все самое дорогое. Обнимаю тебя
  • нас в Барселоне также ограбили во второй день войны. Взяли деньгами немалую сумму, но полиция даже не пошевелила пальцем, потому что это привычное дело в Барселоне
  • К сожалению, в Барселоне это обычное явление. Там ограбили нашу няню и многих знакомых
  • когда-то наши знакомые корейцы уехали в медовый месяц в Барселону и у девушки украли телефон. В Корее телефон можно оставить в кафе или где угодно и никто не заберет. А в Барселоне украли на улице. Корейцы были в шоке
  • Лера, обнимаю. Знаю эти ощущения, тоже однажды пришла домой, а там все верх дном. Слава Богу, что вы все живы и здоровы, тем кто сделал это или делает, все вернется
  • очень досадно. Искренне желаю не иметь посттравматики в будущем с этим

Раньше мы писали о том, что делают воры перед тем, как обворовать квартиру.

Читайте также о том, в каких местах не нужно прятать деньги дома.

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Испаниязлодіїквартирные воры