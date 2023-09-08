"Брати вже нічого". У Барселоні пограбували українську дизайнерку прикрас Валерію Гузему

Українську дизайнерку ювелірних прикрас Валерію Гузему пограбували у Барселоні. З її квартири злодії винесли усі цінні речі, а після себе залишили суцільний розгардіяш.
Про це Валерія написала в Instagram.
"Хочу, щоб ви повчились на моїх помилках. Якщо ви в Барселоні, та й будь-де, хіба що не в Швейцарії, не полінуйтесь та поставте вчасно сигналізацію та охорону, щоб потім не було такого, як на другому фото", - написала Валерія та прикріпила до посту фото квартири, в якій злодії влаштували розгардіяш.
При цьому вона зазначила, що її обікрали вже давно.
"Я віднеслась до цього спокійно, подякувала Богу, що взяв матеріальним. Раптом ще хтось хотів пограбувати нас - брати вже нічого", - додала Гузема.
Дизайнерка також до посту прикріпила фото пристроїв сигналізації та камер, які роблять фото, коли спрацьовує сигнал тривоги, що хтось вдерся у житло.
Під постом Валерії українці почали залишати коментарі зі словами підтримки. Дехто розповідає, що також ставали жертвами злодіїв у Барселоні, а поліція не відреагувала належним чином.
Що пишуть люди:
Раніше ми писали про те, які речі роблять злодії перед тим, як обікрасти квартиру.
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