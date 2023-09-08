"Брати вже нічого". У Барселоні пограбували українську дизайнерку прикрас Валерію Гузему

Що відомо про інцидент

"Хочу, щоб ви повчились на моїх помилках. Якщо ви в Барселоні, та й будь-де, хіба що не в Швейцарії, не полінуйтесь та поставте вчасно сигналізацію та охорону, щоб потім не було такого, як на другому фото", - написала Валерія та прикріпила до посту фото квартири, в якій злодії влаштували розгардіяш.

При цьому вона зазначила, що її обікрали вже давно.

"Я віднеслась до цього спокійно, подякувала Богу, що взяв матеріальним. Раптом ще хтось хотів пограбувати нас - брати вже нічого", - додала Гузема.

Злодії перевернули усю квартиру Гуземи (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Дизайнерка також до посту прикріпила фото пристроїв сигналізації та камер, які роблять фото, коли спрацьовує сигнал тривоги, що хтось вдерся у житло.

Гузема закликала українців не повторювати її помилок і встановити сигналізацію у себе вдома (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

У Барселоні високий рівень крадіжок

Під постом Валерії українці почали залишати коментарі зі словами підтримки. Дехто розповідає, що також ставали жертвами злодіїв у Барселоні, а поліція не відреагувала належним чином.

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