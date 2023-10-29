Меган Маркл и принц Гарри стали героями популярного сатирического мультисериала

Меган Маркл и принца Гарри уже неоднократно пытались высмеятьиз-за их мемуаров и контаркт с Netfliх. А теперь они стали героями анимационного сатирического сериала для взрослых "Гриффины".

О том, что именно происходит в сериале "Гриффины" и какую роль играют супруги Сассекские, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на отрывок серии, разобранный в новостях Sky News Australia.

Меган Маркл и герцог Гарри стали героями "Гриффинов"

В новом эпизоде шоу, мультяшные версии Гарри и Меган отдыхают у бассейна. Пока они наслаждаются жизнью, главный герой Питер Гриффин сидит в баре и обсуждает Сассекских с друзьями.

Он не знает, сможет ли вернуть причитающиеся ему деньги и приходит к выводу, что лучше всего для него будет покорить мир, так же как это сделали Гарри с Меган, когда объявили о разрыве с британской королевской семьей.

"Теперь я пойду дальше один, как Меган Маркл и Гарри", - заявляет друзьям главный герой Гриффин.

Впоследствии в кадре снова появляются Сассекские. И этот момент к ним подходит дворецкий, который пытается передать Гарри много конвертов. А при этом говорит провокационную и довольно смелую фразу:

"Сэр, держите ваши миллионы от Netflix неизвестно за что", – говорит Гарри слуга.

Принц в свою очередь в сериале отвечает небрежным взмахом руки и говорит:

"Положи это вместе с другими", - прозвучал ответ супруга Меган Маркл.

Cриншоты

В следующей сцене женщина отключает свой смартфон и начинает разговаривать с мужем.

"Дорогой, пора делать наш ежедневный пост в Instagram, за который нам заплатят 250 тысяч долларов - для Del Taco", - говорит Меган.

Но дальше в серии создатели изобразили недовольного принца, потому что ему придется "работат"" и поэтому его ответ такой:

"Мне не следовало бросать вымышленные глупости", - эта фраза звучит из уст принца.

А это явный намек на то, что его прежняя жизнь в Британии была не такой уж плохой. И создатели пытаются показать, как Гарри до сих пор не может принять конфликт с родными.

Таким образом, продюсеры "Гриффинов" высмеяли многомиллионные контракты, которые Сассекские заключили с Netflix и Spotify. Ведь в итоге обе компании остались недовольны этим сотрудничеством.