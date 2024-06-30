Брат Марии Яремчук прокомментировал слухи о том, что она родила сына от Пономарева

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По словам артиста, они с братом поздравили сестру с днем рождения сына, однако она проигнорировала сообщение.

"Почему? Я не знаю. Но что тут такого? Это нормально - у нас специфические отношения. Она не поздравляла нас с рождением ни одного ребенка", - пояснил Дмитрий.

С Марией, говорит исполнитель, братья видятся редко, однако время от времени общаются.

"Последний раз весной она мне написала. Это касалось авторских прав на определенные папины произведения. Спросила, не возражаем ли мы, чтобы взяла их в работу. Мы дали разрешение", - поделился он.

Относительно сплетен о том, что отцом ребенка певицы является якобы Александр Пономарев, Дмитрий говорит, что читал об этом в СМИ.

"Я слышал такое, но думаю, что это не так", - считает Дмитрий.

Мария Яремчук и Александр Пономарев (фото: facebook.com/mariyayaremchukofficial)

Напомним, Дмитрий и Назарий Яремчук - это сыновья Яремчука от первого его брака с Еленой Шевченко.

После 15 лет совместной жизни пара развелась и тогда Назарий Яремчук женился на жене Дарине.

Впоследствии у них родилась общая дочь Маричка.

В 1994 году у Назария Яремчука диагностировали рак желудка. А в 1995 году известный певец умер. Тогда его семья начала делить наследство - дом в центре Черновцов.

Братья после судебной тяжбы решили отказаться от него в пользу сестры.

Братья Яремчуки (фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)