Нехватка сна или много кофеина? Врач объяснил, почему дергается глаз

Если у вас дергаются веки - вы не одиноки, и на самом деле это довольно распространенное явление. По словам эксперта, есть ряд причин, которые могут вызвать это, и есть способы предотвратить проблему.

Как помочь этой проблеме, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok доктора Юна.

Что сказал врач о проблеме

Конечно, такое подергивание век может быть очень неприятным, но это случается со многими людьми.

Это состояние называется миокимия, то есть повторяющиеся самопроизвольные спазмы мышц век часто возникают в верхнем веке. Однако это может произойти как на верхних, так и нижних веках.

Что вызывает подергивание век?

Хотя подергивания обычно не вызывают беспокойства, вам следует обратиться к вашему семейному врачу в следующих случаях:

Вы чувствуете подергивание более двух недель

У вас подергивание в нескольких местах

Пораженный участок на ощупь слабый или жесткий

Вы думаете, что прописанное лекарство может вызвать ваше подергивание

Несмотря на то, что врачи уверяют, что большинство подергиваний не вызваны заболеванием, это, вероятно, безвредно, но вполне возможно, что это может быть по определенным причинам.

Если у вас есть подергивание вместе с другими симптомами, вы можете обратиться к семейному врачу.

Это может быть:

синдром доброкачественной фасцикуляции (длительные подергивания и судороги, вызванные чрезмерной активностью нервов)

дистония (группа необычных состояний, вызывающих мышечные спазмы)

болезнь моторных нейронов (редкое состояние, вызывающее слабость и со временем ухудшающееся)

Как остановить подергивание век?

По словам медика, люди могут попробовать больше спать, снизить количество потребления кофеина, и, если ничего не помогает, инъекции ботокса могут избавить от проблемы.

Перечисляя другие причины, которые могут быть основной причиной, врач утверждает, что это также может произойти из-за волнений и стресса или дефицита магния.

Подергивание может появиться и исчезнуть, но обычно прекращается через несколько дней или недель.

Обычно это не лечится, но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь, в частности: