Такие осложнения от контактных линз могут возникнуть, если их носить неправильно

За контактными линзами нужно тоже правильно ухаживать. Без этого их ношение может привести к осложнениям, которые даже могут привести к постоянному повреждению зрения.

Какой вред могут нанести контактные линзы?

Контактные линзы эффективны и безопасны, но из-за их природы (чужеродное тело в глазу) их неправильное использование может привести к серьезным проблемам со здоровьем глаз и даже к потере зрения.

Неправильное использование контактных линз в основном включает такие ошибки, как: отсутствие должной гигиены, ношение линз дольше, чем рекомендовано (обычно 12 часов), засыпание с линзами, неправильное снятие или неправильное хранение.

Каковы риски неправильного ношения линз?

Неправильное использование контактных линз часто приводит к осложнениям здоровья глаз, таким как раздражение, инфекция, повреждение роговицы, аллергия и серьезное воспаление. Чтобы избежать этих проблем, соблюдайте рекомендации по ношению и уходу за линзами и регулярно посещайте офтальмолога. При появлении глазных симптомов следует как можно скорее обратиться к врачу, поскольку их состояние часто быстро ухудшается.

Главные ошибки с контактными линзами

Несоблюдение гигиены рук и контактных линз может привести к развитию глазных инфекций (сначала одной, затем обеих). Наиболее распространенной и серьезной инфекцией, вызванной бактериями, вирусами, грибками или паразитами (например, Acanthamoeba), является кератит. Это может привести к боли, красноте, слезотечению, а в крайних случаях даже к потере зрения. Не считая того, конъюнктивит вызывает такие симптомы, как покраснение, зуд и выделение. Инфекция может быть вызвана бактериями или вирусами, содержащимися на линзах.

Раздражение глаз и дискомфорт часто возникают при недостаточном выделении слез, поэтому во многих случаях с контактными линзами необходимо использовать увлажняющие глазные капли. Линзы также могут поглощать слезы, что приводит к сухости, жжению и раздражению. Используя искусственные слезы могут быть необходимы, особенно людям, которые носят линзы в течение длительного времени или в условиях сухого воздуха, например в помещениях с кондиционером.

Потертости и микротравмы роговицы обычно являются следствием неаккуратной установки или снятия линз. Распространенной ошибкой является удаление их сухими, без увлажнения глаза. Это может привести к незначительному повреждению роговицы, что способствует раздражению и инфекции.

Контактные линзы могут способствовать снижению поступления кислорода в роговицу, так называемая гипоксия роговицы. Недостаточное количество кислорода, поступающего в роговицу, может вызвать ее отек, что приводит к снижению остроты зрения и повышенному риску инфицирования. Длительная гипоксия глаза может привести к неоваскуляризации роговицы – разрастанию новых кровеносных сосудов на ее поверхности. Это может ухудшить ваше зрение и требовать лечения.

Ношение контактов может вызвать аллергические реакции. У некоторых людей может возникнуть аллергия на ингредиенты средств по уходу за линзами. Эта аллергия может вызвать зуд, красноту и отек глаз. У вас также может возникнуть аллергическая реакция на материал, из которого изготовлены ваши контактные линзы, что приведет к раздражениям и дискомфорту.

Если не соблюдать осторожность, возможно механическое повреждение глаз. Раны на роговице или конъюнктиве являются следствием неправильной установки или удаления линз, особенно если ногти длинные. Такие микротравмы болезненны и способствуют внесению инфекций, поэтому при ношении контактов следует иметь короткие и тщательно чистые ногти.

Покраснение глаз от контактных линз может являться результатом другой проблемы. Дисковая зависимость роговицы (CLARE) – это острый синдром красных глаз, вызванный контактными линзами. Воспаление возникает вследствие длительного ношения линз, особенно во время сна. Симптомы включают боль в глазах, светобоязнь, покраснение и выделение.

Синдром красных глаз, связанный с контактными линзами, может быть нетрудным. Этот тип воспаления вызван скоплением белковых отложений. Это вызвано слишком длинным ношением линз и может вызвать воспалительную реакцию. Следует выбирать линзы, которые часто заменяются, потому что даже хороший раствор часто не полностью удаляет все отложения, даже если они обильные. Идеально подойдут однодневные линзы.

Серьезным осложнением является бактериальная или вирусная язва роговицы/ Нелеченные инфекции роговицы могут привести к их образованию. Последствия могут быть очень болезненными и привести к потере зрения, если не начать лечение быстро. При частом герпесе роговицы вирус навсегда остается в нервных сплетениях глаз, что является противопоказанием к операции на глазах.

Увеличение количества микроорганизмов на его поверхности может привести к глазным инфекциям. Из-за неправильной гигиены на контактных линзах может образовываться бактериальная биопленка, которая также способствует развитию других микроорганизмов.

Длительное ношение плохо подобранных контактных линз может привести к нежелательным изменениям в форме роговицы. Изменения формы роговицы, особенно кератоконус, кератоконус - дегенеративно-воспалительное заболевание, требующие специализированного лечения.