У РНБО розповіли про пропозицію Зеленського працевлаштувати "журналістів Медведчука" і підвищити зарплати

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Працівники заблокованих каналів 112, NewsOne і ZIK офіційно отримували дуже низьку заробітну плату - в середньому до 5 тисяч гривень.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, РНБО має повністю всю інформацію по кожній компанії нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака, щодо яких були введені санкції.

Данилов запевнив, що всі вони знаходяться під моніторингом.

"Те, що стосується півтори тисячі людей, про яких було зроблено заяви, що вони втратили роботу... Я можу сказати, що у підприємстві "ТБ Вибір" у 2020 році середня кількість працюючих - один чоловік, "Новий формат" - один чоловік, "Оріанта" - один чоловік, "Телекомпанія "112" - 33 людини, "Партнер ТБ" - один чоловік, "Лідер ТБ" - одна людина. Тобто, ми можемо про що завгодно говорити... і у нас тут є середня заробітна плата в цих компаніях, і я можу сказати, що це бідні люди. Середня заробітна плата складає 5 тисяч гривень. Якщо ви знайдете людину, яка на телебаченні буде працювати за 5 тисяч гривень...", - сказав секретар РНБО.

Данилов зазначив, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським навіть пролунала пропозиція допомогти з працевлаштуванням працівникам заблокованих телеканалів, причому з підвищенням зарплати.

"Він сказав, якщо там страждають люди, якщо їм потрібно зробити працевлаштування, то можемо їм запропонувати роботу. І більш того, можемо навіть збільшити на 20-25% їм заробітну плату, за бажанням", - додав він.

Також секретар РНБО показав частину документів із зарплатними відомостями працівників "каналів Медведчука".

"Це середня заробітна плата на телекомпаніях, які належать пану Козаку. У рік отримували 60 тисяч гривень, 76 тисяч гривень, 50 тисяч гривень... Потрібно розділити всі ці цифри на 12, і отримаєте середню заробітну плату (на місяць)", - пояснив Данилов.

Раніше повідомлялося, що глава МВС України Арсен Аваков заявив про те, що з забороною "каналів Медведчука" почалося визволення Донбасу і Криму.

Також ми писали про те, що у мережі активно обговорюють нове російськомовне відео Зеленського.

Нагадаємо, що у минулому випуску програми підіймалися теж вкрай важливі теми для усіх українців. Одна з них - вакцинація від коронавірусу та епідеміологічна ситуація в країні.

Зокрема, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.



Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.



До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною.



А ще міністр охорони здоров'я Максим Степанов чесно висловився про результати січневого локдауну, тестування, колективний імунітет та відпочинок Володимира Зеленського в Буковелі.



Звісно, не обійшлося без скандалів. Так, суперечку щодо тестувань та кількості хворих на COVID-19 влаштували між собою Степанов та Шуфрич.





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