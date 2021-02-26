Данілов про канал "Перший незалежний": такого свавілля, як було, не допустимо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на початок мовлення нового телеканалу "Перший незалежний", який запустили співробітники закритих раніше "112 Україна", NewsOne і ZIK. За його словами, санкції можливі, якщо буде порушуватися українське законодавство.

Про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО.

Зокрема, на питання про можливе закриття нового каналу, який пов'язують з Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком, він зазначив, що РНБО працює тільки з фактами.

"Якщо новий канал буде порушувати українське законодавство, якщо він буде працювати на користь іноземної держави, він терміново буде потрапляти під санкції апарату РНБО для розгляду на засіданні. Такого свавілля, як було до цього часу, ми не допустимо", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що ще будуть розбиратися щодо працевлаштування журналістів трьох каналів.

"Шановні колеги, питання, коли ви порушували чинне законодавство, пов'язане зі страхуванням цих людей, які працювали в цих компаніях... Це питання ще буде попереду. Ви всі приймаєтеся в ЗМІ, і ви можете розуміти, що зарплата в 2 500 гривень - це просто смішно. І коли ці люди починають нам "робити мозок", що по пенсіях і зарплатах ... треба починати з себе, щоб все було добре", - додав Данілов.