Боже творіння: в ПЦУ закликали відмовитися від живих ялинок на свята

У ПЦУ закликали не купувати живі ялинки (Фото: pixabay.com)

В Православній церкві України попросили не купувати зрубані ялинки

В Православній церкві України звернулися до українців з проханням не купувати живі ялинки на свята. Про це йдеться в повідомленні ПЦУ на офіційній сторінці в Facebook.

У ПЦУ висловилися з приводу того, яка ж ялинка на свята є кращою з християнської точки зору. Відзначається, що жива ялинка – це Боже творіння.

"Ялинка, як і будь-яке інше дерево, рослина або тварина, є тим Божим творінням, яке разом з людиною радіє Різдву — приходу у світ Самого Творця. І правильно, щоб цій події Боговтілення Його творіння раділи живими", - сказано в повідомленні.

Українцям запропонували замість зрубаних ялинок прикрашати живі, які ростуть поруч з будинком чи купувати ялинки у горщику, які після свят можна буде висадити на вулиці.

Як альтернативу в ПЦУ запропонували на свята прикрашати будинки композиціями з хвойних гілочок, які можна пов'язати у формі ялинки. Такий варіант більш екологічний, так як обламування лапника лісу не шкодить.

"Штучна ялина — теж альтернатива зрубаній, адже, купуючи її, ви не знищуєте живі дерева, до того ж, вона може служити вам новорічною прикрасою років 10-20. Але потрібно пам'ятати про правильну її утилізацію, яка б не шкодила навколишньому середовищу", - запропонували ще один варіант в ПЦУ.

Також зазначається, що головним атрибутом до свят має стати духовна підготовка – піст, примирення з ближніми, сповідь, добрі вчинки, милосердя і любов.

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