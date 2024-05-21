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"Боже, какой ужасный фотошоп": Настю Каменских снова захейтили (фото)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Настя Каменских, которая всегда находится под пристальным вниманием общественности, снова подверглась критике от хейтеров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Что в этот раз не понравилось юзерам

Так, знаменитость опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой она позирует в спортивном костюме со своей собачкой.

"Очень хочется, чтобы у всех нас на душе всегда было так солнечно, как сегодня на улице. Даже понедельник уже не кажется таким тяжелым днем, когда за окном солнце и поют птицы. Весна создает особое настроение", - написала Настя.

Однако фолловеры обратили внимание на другое - им не понравились, как выглядят руки на этом фото.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Многие фанов считают, что артистка перебрала с фотошопом.

  • Боже, який жахливий Фотошоп
  • Настя, ви класна, а фотка не дуже, що з руками?
  • Невдале фото, пальці, як у Крюгера вийшли, - пишуть коментатори.

Напомним, недавно Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде.

Во время визита в Испанию певица посетила музыкальный фестиваль Los40 Primavera Pop.

Там она появилась в кожаном топе и юбке, а также тейпами на висках, которые были плохо замаскированы.

Фаны звезды поставили ее визажистам и стилистам за это "двойку"

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