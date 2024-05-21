"Боже, какой ужасный фотошоп": Настю Каменских снова захейтили (фото)

Певица Настя Каменских, которая всегда находится под пристальным вниманием общественности, снова подверглась критике от хейтеров.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Так, знаменитость опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой она позирует в спортивном костюме со своей собачкой.
"Очень хочется, чтобы у всех нас на душе всегда было так солнечно, как сегодня на улице. Даже понедельник уже не кажется таким тяжелым днем, когда за окном солнце и поют птицы. Весна создает особое настроение", - написала Настя.
Однако фолловеры обратили внимание на другое - им не понравились, как выглядят руки на этом фото.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Многие фанов считают, что артистка перебрала с фотошопом.
Напомним, недавно Каменских захейтили из-за неудачного образа на красной дорожке в Мадриде.
Во время визита в Испанию певица посетила музыкальный фестиваль Los40 Primavera Pop.
Там она появилась в кожаном топе и юбке, а также тейпами на висках, которые были плохо замаскированы.
Фаны звезды поставили ее визажистам и стилистам за это "двойку"