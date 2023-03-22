"Боже, какие красивые": Сергей Жадан показал редкое фото со своими детьми

На фото счастливый отец позирует с дочерью и сыном, которые крепко обнимают его.

"Чужие дети растут быстро. Свои - еще быстрее. Люблю их очень", - лаконично подписал фото 48-летний Жадан.

Сергей Жадан с детьми (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Заметим, что о семье писатель говорит редко. Еще реже он показывает своих детей.

В комментариях к фото пользователи отмечают, что "дочь - чисто отец". Говорят, Марию можно встретить во Львовской областной библиотеке для юношества им. Роман Иваничука.

Дочь Сергея Жадана (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Также она ходит в этнографическую студию, занимается фолковым пением. В свое время Жадан даже для дочери написал отдельную книгу, которая называется "Стихи для Машеньки" и существует она в единственном экземпляре.

Жадан с дочерью (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Сын Сергея (от первого брака) Иван по специальности историк. Образование получал в Украинском Католическом Университете. Сейчас живет во Львове.

Сергей Жадан с дочерью и сыном в 2020 году (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Подписчики писателя восхищаются им и его детьми: