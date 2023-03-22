"Боже, які красиві": Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми

Відомий український поет, письменник й музикант, який зараз активно займається волонтерською діяльністю, Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми.
Світлиною, яка зачарувала користувачів соціальних мереж, фронтмен гурту Жадан і Собаки опублікував в Facebook.
На світлині щасливий батько позує з донькою і сином, які міцно обіймають його.
"Чужі діти ростуть швидко. Свої - ще швидше. Люблю їх дуже", - лаконічно підписав фото 48-річний Жадан.
Зауважимо, що про свою родину письменник говорить рідко. Ще рідше він показує своїх дітей.
У коментарях до фото юзери відзначають, що "доця - чисто татко". Кажуть, що Марію можна зустріти у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука.
Також вона ходить до етнографічної студії, займається фолковим співом. Свого часу Жадан навіть для доньки написав окрему книгу, яка називається "Вірші для Марійки" і існує вона в єдиному екземплярі.
Син Сергія (від першого шлюбу) Іван за фахом історик. Освіту здобував у Українському Католицькому Університеті. Зараз живе у Львові.
Підписники письменника захоплюються ним і його дітьми:
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