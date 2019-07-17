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Боюся назвати точну цифру: Седокова поскаржилася на великі витрати

STYLERПерсони    17.07.2019 - 19:47
Боюся назвати точну цифру: Седокова поскаржилася на великі витрати
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Седокова змушена досі знімати житло, хоча взяла квартиру в іпотеку

Анна Седокова, відома співачка поскаржилася, що її щомісячні витрати перевалили за мільйон рублів. Про це вона розповіла в ефірі шоу "50 запитань".

Не так давно ми повідомляли, що артистка взяла в іпотеку квартиру в Москві і для того, щоб оплатити перший внесок, змушена була позичити у друзів гроші, а також закласти в ломбарді дорогий натільний хрест. Зараз вона щомісяця сплачує внески за нове житло і при цьому живе в орендованій квартирі.

"Я плачу за квартиру, роблю ремонт у власній, у мене іпотека. Я боюся навіть назвати цифру. Мільйона точно не вистачить з усіма витратами", - поскаржилася Седокова.

Вона додала, що в її команді працює 10-15 осіб, яким вона також повинна платити зарплату. При цьому на інтерв'ю артистка приїхала в автомобілі Maybach, і зізналася, що до цього у неї були автомобілі Geländewagen і Audi A8.

А найдорожчою річчю у своєму гардеробі вона назвала кросівки за чотири тисячі доларів.

Анна Сєдокова розповіла про великих витратах (YouTube/Макарена)

У коментарях під випуском передачі користувачі обурилися тим, як співачка стала виглядати і навіть написали, що вона сильно поправилася останнім часом.

Боюся назвати точну цифру: Седокова поскаржилася на великі витратиБоюся назвати точну цифру: Седокова поскаржилася на великі витратиБоюся назвати точну цифру: Седокова поскаржилася на великі витратиБоюся назвати точну цифру: Седокова поскаржилася на великі витрати

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анну Сєдокову жорстко розкритикували за оголене тіло на фотографіях в Греції.

А також ми розповідали про те, що Анна Седокова насмішила мережа безглуздим макіяжем.

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