Брежнєв позаздрить: Анна Сєдокова насмішила мережу безглуздим макіяжем

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

На цей раз приводом для обговорення стали занадто широкі брови

Анна Сєдокова, яка звикла шокувати користувачів своїми епатажними образами, на цей раз більше здивувала фанів макіяжем, ніж одягом. Відповідне фото артистка опублікувала у соцмережі Instagram.

Під знімком Сєдокова поділилася з підписниками почуттям, яке нахлинуло на неї під час однієї зі зйомок. "Страх підвести команду, страх не перемогти, страх потонути, впасти, бути з'їденим тарганами та зміями. І там чітко розумієш, що ніби тебе і страхують і начебто зйомки, але все одно дуже страшно, а якщо це трапиться зі мною. І єдиний спосіб - це подолати себе. Забивати на цей самий страх. І дихати. Глибоко і повільно", - поділилася артистка.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Увагу підписників привернув не стільки текст, як фото, яке розмістила Седокова для своїх фанатів. Крім губ, які збільшуються у співачки з кожним разом все більше, коментатори роздивилися макіяж в цілому. Деякі вважають, що на цей раз у артистки занадто широкі брови:

Аня Седакова вже змінювала себе повністю, майже не впізнала.

З губами біда.

Так повитягай все це з себе!

А брови з щітки для взуття?

Нарешті в одязі.

Брови залік! Брежнєв позаздрить.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі.

Раніше повідомлялося про те, що Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.