ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Брежнєв позаздрить: Анна Сєдокова насмішила мережу безглуздим макіяжем

STYLERПерсони    14.07.2019 - 12:24
Брежнєв позаздрить: Анна Сєдокова насмішила мережу безглуздим макіяжем
Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

На цей раз приводом для обговорення стали занадто широкі брови

Анна Сєдокова, яка звикла шокувати користувачів своїми епатажними образами, на цей раз більше здивувала фанів макіяжем, ніж одягом. Відповідне фото артистка опублікувала у соцмережі Instagram.

Під знімком Сєдокова поділилася з підписниками почуттям, яке нахлинуло на неї під час однієї зі зйомок. "Страх підвести команду, страх не перемогти, страх потонути, впасти, бути з'їденим тарганами та зміями. І там чітко розумієш, що ніби тебе і страхують і начебто зйомки, але все одно дуже страшно, а якщо це трапиться зі мною. І єдиний спосіб - це подолати себе. Забивати на цей самий страх. І дихати. Глибоко і повільно", - поділилася артистка.

Брежнєв позаздрить: Анна Сєдокова насмішила мережу безглуздим макіяжемАнна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Увагу підписників привернув не стільки текст, як фото, яке розмістила Седокова для своїх фанатів. Крім губ, які збільшуються у співачки з кожним разом все більше, коментатори роздивилися макіяж в цілому. Деякі вважають, що на цей раз у артистки занадто широкі брови:

  • Аня Седакова вже змінювала себе повністю, майже не впізнала.
  • З губами біда.
  • Так повитягай все це з себе!
  • А брови з щітки для взуття?
  • Нарешті в одязі.
  • Брови залік! Брежнєв позаздрить.

Брежнєв позаздрить: Анна Сєдокова насмішила мережу безглуздим макіяжем

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі.

Раніше повідомлялося про те, що Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.

Тільки сідло і видно: Сєдокову розкритикували за оголене тіло (фото) Голова окремо від тіла: Сєдокову висміяли за фотошоп
Новини України Ганна Сєдокова
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся