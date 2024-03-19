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"Тупая позиция". Полякова "наехала" на Клопотенко: детали скандала

Вторник 19 марта 2024 12:10
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"Тупая позиция". Полякова "наехала" на Клопотенко: детали скандала Полякова наехала на Клопотенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Певица Оля Полякова резко отреагировала на слова кулинара Евгения Клопотенко, который на днях заявил, что считает ее "странным человеком". Артистка заявила, что позиция повара "тупая".

Что известно о скандале между Поляковой и Клопотенко, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: интервью повара Эмми Антонюк, Stories из Instagram Поляковой.

Скандал Поляковой и Клопотенко - с чего все началось

Украинский популярный повар Евгений Клопотенко во время интервью резко высказался об Оле Полякове, с которой имеет хорошие отношения и часто сталкивается на съемках шоу. Однако крепкая дружба между ними не была замечена.

Да, в новом интервью кулинар заявил, что он с Поляковой снимается на всех шоу вместе, но они из разных миров.

"Я не понимаю, как она в этом живет. Она для меня странный человек. Я говорю, что с ней близко не знаком, поэтому не могу оценить. А какой образ, какой месседж она транслирует вообще не понимаю. Ты слушаешь песни и думаешь, как ты можешь настолько. Она, видимо, не смотрела ни одного видео с передовой. Но вместе с ней все общаются, приглашают куда-то. Может, я чего-то не понимаю", - сказал о Поляковой повар.

По словам Евгения, песни и месседжи, транслируемые певицей, ему трудно воспринимать в контексте войны. Кулинар добавил, что он удивлен тем, как Полякову реагируют остальные.

&quot;Тупая позиция&quot;. Полякова &quot;наехала&quot; на Клопотенко: детали скандала

Клопотенко обидел Полякову (скриншот)

Реакция Поляковой

Поскольку Полякова никогда не молчит и привыкла говорить все, что думает, в Instagram-stories она ответила Евгению.

"Хуже обесценения и может быть только вообще полное непонимание того о чем говоришь, это очень детская, безответственная, и тупая позиция: "Не читал, но осуждаю". Поэтому сегодня от меня такая новость. 26 октября анонсирую новое шоу во дворце спорта! Приходите все, кто знает, о чем говорит", - отреагировала Полякова.

&quot;Тупая позиция&quot;. Полякова &quot;наехала&quot; на Клопотенко: детали скандала

Реакция Поляковой (скриншот)

Помимо этого, слова певицы начали распространять с собственными комментариями и другие юзеры, они начали "наезжать" на Клопотенко из-за того, что он высказал свое настоящее мнение, а не стал притворяться хорошим другом.

Как эта ситуация обернется дальше, пока трудно предсказать, ведь у мира шоу-бизнеса есть собственные законы.

&quot;Тупая позиция&quot;. Полякова &quot;наехала&quot; на Клопотенко: детали скандала

Сеть поддержала Полякову (скриншот)

Интервью Клопотенко - видео

Раньше мы рассказывали, что Полякова впервые рассказала, как подставил ее Винник.

Также читайте рассказ Клопотенко о победе на "МастерШефе".

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Оля Полякова Евгений Клопотенко Звезды шоу-бизнеса
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