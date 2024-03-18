Блогерша Пренткович сделала циничное заявление после критики из-за переезда

На днях гражданский муж блогерши Тани Пренткович Андрей Гонковский заявил , что после скандала с поездкой на Мальдивы они приняли решение переехать. Куда именно - он не уточнил. Однако пользователи предположили, что речь идет о переезде за границу. Пару в который раз раскритиковали, а инфлюэнсерша отреагировала.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Пренткович.

Блогерша сделала циничное заявление

Так, в stories она опубликовала скриншот своих охватов, заявив, что некоторые "громко отписались" от нее в комментариях, но продолжают следить за ее страницей.

"Когда громко отписались в комментах, но интересно дальше наблюдать в тихую. Почти 65 тысяч человек", - отметила Пренткович.

Таня Пренткович показала охват (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Также она отметила, что будет блокировать любой хейт в сторону ее близких.

"Относительно хейта на моей странице: буду блокировать сразу любой хейт и не буду позволять поливать грязью себя и моих людей. Хочу видеть вокруг себя только тех, кому близки мои принципы! Других попрошу тихонько выйти",- написала звезда Instagram.

Таня Пренткович обратилась к хейтерам (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Позже Татьяна цинично заявила, что выбирает жить "свою единственную жизнь".

"А я выбираю жить свою единственную жизнь и вам этого желаю", - написала инфлюэнсерша.

Таня Пренткович обратилась к хейтерам (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Скандал вокруг Пренткович и Гонковского

В конце января в сети начало активно распространяться фото, на котором изображен момент, как Андрей Гонковский, муж Тани Пренткович, проводит время с ней на Мальдивах.

Одна из туристок зафиксировала моменты, как блогерша, ее дети и любимый наслаждаются временем в местном кафе на острове.

Многие выразили свое возмущение по поводу этого поступка предпринимателя, учитывая, что раньше он ездил в Польшу как волонтер.

Сам Андрей подтвердил, что он действительно отдыхал с семьей, объяснив, что благотворительное мероприятие, на котором он должен был выступить как ведущий, было перенесено на другую дату. Потому он решил присоединиться к семье на Мальдивах.

Таня Пренкович с мужем (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Пренткович подчеркнула, что ее избранник законно пересек государственную границу, и она не понимает критики, поскольку она "ничего не украла, ведет честный бизнес и оказывает помощь".

После всплеска возмущения инфлюэнсерша осознала ошибку, связанную с отдыхом с мужа, называя это "импульсивным и необдуманным" решением.

Однако многие до сих пор сомневаются в искренности слов блогерши, высмеивая ее объяснения и выражая критику.

На днях же Гонковский заявил, что из-за постоянных угроз их семье, они решили переехать. Вероятно, мужчина имел в виду выезд за пределы Украины.